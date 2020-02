Michendorfs große Chance, den Herthasee zurückzubekommen

Michendorf

Wer heute am Michendorfer Herthasee spazieren geht, sieht so gut wie nichts mehr, was an ihn erinnern könnte. Wenn es nicht gerade geregnet hat, kann man den See heute durchlaufen, ohne nasse Füße zu bekommen. Der Herthasee, in dem die Michendorfer einst badeten, ist verschwunden. Nicht einmal eine Pfütze ist übrig geblieben. Die Gemeinde bekommt jetzt allerdings die einmalige Chance, den verlandeten Herthasee zurückzuholen – und den Entenpuhl, der auch in einem bedauernswerten Zustand ist, gleich mit. Für die Renaturierung der beiden verlorenen Gewässer im Ort kann sie Geld vom Bund bekommen. Das bestätigte die Projektentwicklungsgesellschaft Deges, die für den Bund den Ausbau der A 10 bei Michendorf managt.

Deges-Sprecher: „Die Kosten trägt der Bund“

Die Sanierung von Herthasee und Entenpuhl ist als Ausgleichsmaßnahme für Natureingriffe beim Autobahnausbau „zum Bestandteil der Planfeststellung geworden“, teilte Deges-Sprecher Michael Zarth auf Anfrage mit. „Beide Gewässersanierungen sollen gemäß Festlegung im entsprechenden Maßnahmenblatt nach Fertigstellung des A-10-Ausbaus in Regie der Gemeinde Michendorf geplant und baulich umgesetzt werden.“ Und: „Die Kosten dafür trägt der Bund im Rahmen des Gesamtprojekts“, sagte der Deges-Sprecher.

Die Erweiterung der A 10, die zwischen den Dreiecken Nuthetal und Potsdam auf acht Spuren ausgebaut wird, soll in diesem Jahr abgeschlossen werden. Konzepte für die Renaturierung von Herthasee und Entenpuhl liegen allerdings noch nicht vor. „Es ist schade, dass wieder viel Zeit vergangen ist. Die Verwaltung hätte schon etwas unternehmen und die Planungen längst vorbereiten können. Es war ja abzusehen, dass die A 10 dieses Jahr fertig wird“, sagte Hartmut Besch ( FDP), Michendorfs früherer Ortsvorsteher, der mehrfach darauf gedrängt hatte, aktiv zu werden. „Sie haben es nicht ernst genommen“, so Besch, der die neue Bürgermeisterin Claudia Nowka von der Kritik ausnimmt. Sie ist erst seit Ende 2019 im Amt.

In den 1990er Jahren fehlte das Geld für Sanierung des Entenpuhls

Besch erinnert daran, dass der Ort Michendorf in den 1990er Jahren, als er noch eine eigenständige Gemeinde war, schon einmal versucht hatte, den Entenpuhl zu sanieren. „Die Renaturierung hätte 100 000 D-Mark gekostet. Das Geld hatten wir damals nicht.“ Er appelliert, die Finanzierungschance für Entenpuhl und Herthasee jetzt zu nutzen.

Früher war es ein See, vor zehn Jahren noch ein Tümpel. Jetzt hat der Herthasee gar kein Wasser mehr. Quelle: Jens Steglich

„Wir fangen jetzt mit dem kleinen Entenpuhl an. Wir haben ein Planungsbüro beauftragt, das prüft, wie hoch dort der Aufwand ist und welche Möglichkeiten es gibt“, sagte Bürgermeisterin Claudia Nowka (Bündnis für Michendorf). „Danach werden wir auf die Deges zugehen und die Gemeindegremien bei den weiteren Schritten einbeziehen.“ Beim Herthasee schätzt sie den Aufwand höher ein. Die Sanierung von Herthasee und Entenpuhl „ist wünschenswert, aber wir müssen auch prüfen, was machbar ist und wie hoch der Aufwand ist, sie dauerhaft zu erhalten“, so Nowka. Nach Rücksprache mit dem Bauamt sagte sie: „Wir gehen nicht davon aus, dass es eine Vollkostenübernahme durch den Bund ist, würden uns aber sehr darüber freuen.“

„Kein einfaches Projekt, aber ein lohnenswertes“

Grünen-Sprecher Andree Halpap ist überzeugt, „dass die Ausgleichsmaßnahme vom Bund zu finanzieren ist“. Er war für die Bürgerinitiative „Lärmschutz jetzt“ maßgeblich beteiligt, als sie zusammen mit der Gemeinde vor dem Ausbau der A 10 mit Bund und Deges um besseren Lärmschutz gerungen hat – und darum, Ausgleichsmaßnahmen nicht irgendwo vorzunehmen, sondern vor Ort auf dem Gebiet der Gemeinde. So kam die Sanierung von Herthasee und Entenpuhl mit ins Ausgleichsprogramm und ist verbindlich per Planfeststellungsbeschluss darin verankert. „Die Gemeinde hat eine große Chance, es zu realisieren. Man muss es aber fachlich gut hinkriegen“, sagte Halpap. Die Renaturierung des Herthasees sei nicht einfach. „Die Frage ist, wie man es fachlich so geschickt macht, dass es für den Ort einen Gewinn bringt und auch naturschutzfachlich Sinn macht“, sagte er. „Einfach ausbaggern und mit Wasser auffüllen, reicht nicht.“

Der Herthasee hat schon wesentlich bessere Zeiten erlebt, wie diese historische Postkarte zeigt. Quelle: Heimatverein Michendorf/Repro Volkmer

Geklärt werden müsse, woher das Wasser kommen soll und wie man es schafft, dass der See dauerhaft erhalten bleibe. „In der Planung ist das anspruchsvoll. Ich finde aber, es ist für den Ort und für den Naturschutz ein lohnendes Projekt.“ Eine hydrologische Untersuchung müsse Teil der Planung sein, die mit vom Bund zu finanzieren sei. „Der Herthasee hängt auch mit den Wilhelmshorster Seen zusammen. Eine Renaturierung des Herthasees kann positive Auswirkungen bis nach Wilhelmshorst haben, wenn man es gut macht“, sagte Halpap.

Am Herthasee gab es früher sogar einen Fischer

„Meine Mutter hat als Kind noch im Herthasee gebadet. Es wäre schön, wenn es ihn wieder gäbe. Man muss aber darauf achten, dass es wieder einen kleinen Zufluss gibt, sonst haben wir nicht lange Freude daran“, sagte Ortschronistin Edith Volkmer. Der einstige Heimatforscher Hans-Joachim Strich († 2018) widmete in der Chronik dem Herthasee eine eigenes Kapitel. Er zitierte auch einen Michendorfer, der sich an 1928 erinnerte und schilderte: „Der Herthasee hatte eine kleine Insel, viele Seerosen und auch Fische. Es gab sogar einen Fischer, dessen Kahn im ,Kleinen Herthasee’ lag, ein kleiner Tümpel, der durch eine schmale Wasserrinne mit dem See in nördliche Richtung verbunden war. Der Volksmund nannte diesen kleinen, sehr romantisch gelegenen See den ,Liebessee’, weil viele Pärchen dort spazieren gingen.“

Herthasee gehört zu einer Eiszeitrinne Entenpuhl und Herthasee gehören zur Michendorf-Wilhelmshorster Eiszeitrinne, an der mehrere Gewässer liegen, die früher durch kleine Zuflüsse miteinander verbunden waren. Nach Erzählungen von Wilhelmshorstern konnt man bis in die 1980er Jahre hinein im Winter mit Schlittschuhen vom Wilhelmshorster Irissee bis zum Herthasee in Michendorf fahren. Für den Herthasee gab es Höhen und Tiefen. Laut Ortschronik erlebte er zu DDR-Zeiten in den 1960er Jahren noch einmal eine Renaissance, bevor er nach 1989 langsam verschwand. Fotos aus dem Jahr 2013 zeigen noch einen Tümpel mit Wasser. Inzwischen ist der See komplett verlandet.

Von Jens Steglich