Michendorf

In Michendorfs neuer Mitte wird wieder gebaut. Auf dem ehemaligen Teltomat-Gelände fiel jetzt der Startschuss für das Wohnquartier, das die Berliner Baugenossenschaft (BBG) in Zusammenarbeit mit der Papenburg Unternehmensgruppe errichten will. Entstehen werden auf dem 2,3 Hektar großen Baufeld zwischen Post-, Lade- und Potsdamer Straße rund 100 Mietwohnungen und vier Gewerbeeinheiten. Für das neue Viertel im Herzen von Michendorf sind sieben drei- bis viergeschossige Wohngebäude vorgesehen.

Nahwärme aus dem Blockheizkraftwerk

„Als Beitrag zum Klimaschutz werden die Wohngebäude im energieeffizienten KfW-55-Standard gebaut, die mit Nahwärme aus den benachbarten Blockheizkraftwerk versorgt werden“, teilte die Berliner Baugenossenschaft mit. Das Blockheizkraftwerk betreibt die EMB Energie Mark Brandenburg. Der Energieversorger hatte seine neue Firmenzentrale von Potsdam nach Michendorf verlegt, die Mitarbeiter waren im Januar dieses Jahres in den ersten Neubau auf dem früheren Teltomat-Gelände eingezogen.

Gesundheitszentrum geplant

In Michendorfs neuer Mitte werden zudem unter anderem Gewerbeeinheiten für Geschäfte, ein Spielplatz und eine Tiefgarage entstehen. Geplant ist auch ein Gesundheitszentrum mit verschiedenen Fachbereichen, das die medizinische Versorgung vor Ort sicherstellen wird. Die Rede ist von einem Investitionsvolumen von rund 40 Millionen Euro und von einer Bauzeit von etwa zwei Jahren.

Ende 2022 soll Vermietung beginnen

Ende 2022 soll der erste Bauabschnitt fertiggestellt sein und die Vermietung der Zwei- bis Fünf-Zimmerwohnungen an Genossenschaftsmitglieder beginnen. „Mit dem Projekt baut die BBG nach vielen Jahren eine größere Wohnanlage außerhalb Berlins. Das gute Neubauklima, die günstigen Konditionen auf dem Kapitalmarkt und die schnellen Genehmigungsverfahren in Brandenburg machen solche Vorhaben für die Genossenschaft wieder attraktiv“, sagte BBG-Vorstand Jens Kahl.

Lesen Sie auch:

„Damit entsteht in der Gemeinde Michendorf ein genossenschaftliches Wohnangebot, dass auch für Berliner von Interesse ist“, so der kaufmännische Vorstand Jörg Wollenberg, der auf die gute Verkehrsanbindung verwies: „Innerhalb von 30 Minuten erreicht man mit der Bahn den Berliner Hauptbahnhof oder ist in zehn Minuten mit dem Bus in Potsdam.“

Name für neues Wohnquartier gesucht Die Berliner Baugenossenschaft hat die Michendorfer aufgerufen, bei der Suche nach einem passenden Namen fürs Quartier zu helfen. Kurzentschlossene können sich noch am Namenswettbewerb beteiligen und ihre Vorschläge bis zum 14. November per E-Mail an michendorf@bbg-eg.de senden. Eine Jury wird die Vorschläge sichten und einen Gewinner ausloben, der auch selbst gewinnen kann – einen 100-Euro-Gutschein für das Gasthaus „Fliederhof“ in Stücken.

Um die Entwicklung des Teltomat-Geländes, das der Papenburg AG gehört, ist zweieinhalb Jahrzehnte gerungen worden. Zwischenzeitlich hätte fast niemand mehr darauf gewettet, dass auf der Industrie-Brache, auf der sich Jahrzehnte gar nichts bewegt hat, Baukräne kreisen und der Traum vom neuen Ortszentrum doch noch wahr wird.

2020 kam es noch einmal zum Streit

Nach dem ersten Baustart zur Errichtung der EMB-Firmenzentrale im Dezember 2019 war es Ende 2020 noch einmal zu einem Konflikt zwischen Areal-Eigentümer und Gemeinde gekommen. Im Streit ging es um die Gestaltung des Quartiers und um die Suche nach einer guten Balance zwischen städtebaulichen Ansprüchen und der Wirtschaftlichkeit des Unterfangens.

Arbeitsgruppe wurde gebildet

Eine Arbeitsgruppe wurde gebildet, die am Ende auch einen gemeinsamen Nenner gefunden hat. „Dieser Stopp damals war wichtig und richtig, weil in der gemeinsamen Arbeitsgruppe ein städtebauliches Konzept entstanden ist, das die Bedarfe nach Wohnraum und den Wunsch nach einer Ortsmitte, die zum Verweilen einlädt, gewährleistet und eine Ortsmitte entsteht, die zu unserem Ort passt“, sagte Michendorfs Bürgermeisterin Claudia Nowka (Bürger für Michendorf; BfM). Die Partner in der Arbeitsgruppe seien kompromissbereit gewesen, „besonders was die Gestaltung der Außen- und Grünanlagen und der Dächer angeht“, so die Gemeindechefin.

Die Autos kommen unter die Erde

Im neuen Wohnviertel „gehen wir auch neue Wege“, sagte sie und verwies auf Mobilitätskonzepte wie Carsharing und eine verminderte Anzahl von Auto-Stellplätzen. Das Viertel soll nicht zugeparkt werden, es soll „aufgrund der guten Infrastruktur und idealer Verkehrsanbindungen möglichst ein autofreies Quartier entstehen“, sagte eine Sprecherin der Berliner Baugenossenschaft. Parkplätze wird es dennoch geben – unter der Erde. Geplant ist eine Tiefgarage, die ursprünglich nicht vorgesehen war.

Von Jens Steglich