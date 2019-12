Mirbach: „Angenehm, beim Bäcker nicht mehr über kaputte Straßenlaternen zu reden“

Michendorf

Reinhard Mirbach ( CDU) hat acht Jahre als Bürgermeister die Geschicke in der Gemeinde Michendorf mitbestimmt. Jetzt scheidet er aus dem Amt.

Heute ist ihr letzter Tag als Bürgermeister. Sind Sie auch ein bisschen froh, dass die Amtszeit zu Ende geht?

Reinhard Mirbach: Jein. Ich bin acht Jahre lang sehr gern Bürgermeister der Gemeinde gewesen und auch gern zur Arbeit gekommen. Aber ich musste feststellen, dass in den letzten zwei Jahren die persönlichen Angriffe zugenommen haben. Vor diesem Hintergrund reflektiert man selbst: Es gibt auch ein Leben neben dem Leben als Bürgermeister. Und es ist auch mal angenehm, beim Bäcker nicht mehr auf eine nichtfunktionierende Straßenlaterne angesprochen zu werden.

Hätten Sie vor acht Jahren gedacht, dass es so hart für Sie werden könnte?

Man hatte mich schon vor der Kandidatur gefragt, ob ich weiß, auf was ich mich einlasse. Michendorf galt bereits damals als schwieriges politisches Minenfeld und es gab vorher eine Vielzahl von Anzeichen, dass hohe Ansprüche an das Amt gestellt werden. Hinzu kommt, dass präsente und starke Ortsvorsteher teilweise den Gedanken einer gemeinsamen Gemeinde erst mitgetragen haben, wenn der eigene Ortsteil hinreichend berücksichtigt wurde.

Sie galten vor acht Jahren als Hoffnungsträger, als einer, der den Streit in Michendorf in konstruktive Bahnen lenken kann. Was ist danach passiert, dass dies nicht eingetreten ist?

Auch ein Mirbach muss mal Nein sagen. Entweder, man hat die gemeinsame Kommune im Blick oder Einzelinteressen. Ich will es aber nicht auf eine Konkurrenz unter den Ortsteilen schieben oder es auf einen Streit zwischen Bürgermeister und einzelnen Ortsvorstehern reduzieren. Auch als Bürgermeister kann man es nicht jedem Recht machen.

Gemeindevertretung wurde zum Landtag

Wann war der Knackpunkt, wo klar war: Es läuft in eine andere Richtung?

Das war ein fließender Prozess. Sicher hat auch die Kommunalwahl 2014 eine Rolle gespielt. Hier wurde mein bisheriges Handeln durch eine Mehrheit bestätigt. Der Erfolg hatte allerdings zur Folge, dass die SPD und Herr Westphal, der damalige Fraktionsvorsitzende, die Gemeindevertretung in Regierung und Opposition einteilen wollten und sich von der bisherigen fraktionsübergreifenden Zusammenarbeit abgekehrt haben. Die Gemeindevertretung wurde zum kleinen Landtag.

Würden Sie Entscheidungen, die Sie getroffen haben, mit dem Wissen von heute anders treffen?

Nein, keine meiner getroffenen Entscheidungen habe ich bereut. Egal, ob es der Nicht-Kauf des Michendorfer Bahnhofs oder der Beitritt zur Wohnungsgesellschaft Gewog gewesen ist – es waren Entscheidungen, von denen ich überzeugt bin, dass sie gut sind für die Gemeinde Michendorf. Aus heutiger Sicht wäre jedoch zu überdenken, dass die Begründung für diese Entscheidungen nicht überzeugend genug war.

Was war Ihr größter Fehler?

Was ich ändern würde, ist die Kommunikation von umstrittenen Entscheidungen im Vorfeld. Besser wäre gewesen, mehr Überzeugungsarbeit für Projekte zu leisten, von denen ich überzeugt war. Ich würde heute offensiver für sie werben, um Gerüchte von vornherein zu entkräften. Ich habe mich auch gefragt: Hätte der Betrug im Fall der SRS-Wohnungsverwaltung eher entdeckt werden müssen? Es hat hier eine Vielzahl von Verkettungen gegeben, die verhindert haben, dass der Betrug nicht frühzeitiger erkannt wurde. Hier sind nicht nur die Gemeinde, sondern auch private Wohnungseigentümer Opfer geworden.

Gewog-Unterschrift war richtig

Ich glaube, ein Bürgermeister Reinhard Mirbach hätte am Anfang seiner Amtszeit den Konflikt um den Gewog-Beitritt nicht eskalieren lassen. Sie hätten alle Beteiligten an einen Tisch geholt und vielleicht hätten Sie sogar gesagt: Okay, dann machen wir einen Bürgerentscheid über die Frage, ob die Gemeinde mit ihrem Wohnungsbestand Teil der Gewog werden soll.

Wir haben ja schon 2015 Arbeitsgruppen zu dem Thema gebildet. Ich habe die Unterschrift zum Gewog-Beitritt auch nicht in einer Kurzschlussreaktion gegeben. Ich bin heute noch überzeugt, dass die Unterschrift richtig und zum Wohle der Gemeinde war und sie in den nächsten zehn Jahren davon profitieren wird. Ich bin ein Freund der repräsentativen Demokratie. Das heißt manchmal, Gegenwind zu bekommen. Nichtsdestotrotz ist mir auch klar geworden, dass die Leute bei wesentlichen Entscheidungen Einfluss nehmen wollen, und zwar nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich. Die 2000 Unterschriften beim Bürgerbegehren gegen den Gewog-Beitritt haben beeindruckt. Ich habe danach den Entwurf der Hauptsatzung mit verschiedenen Instrumenten der Bürgerbeteiligung im Mai 2019 eingebracht, die nun in der Endfassung im Februar 2020 beschlossen werden soll.

Auf was sind Sie stolz?

Nach 30 Jahren Stillstand und Streit wird auf dem Teltomat-Gelände in Michendorf ein neues Ortszentrum entstehen. Am Montag ist Grundsteinlegung. Das Areal wird nicht nur entwickelt, wir bekommen mit dem Energieversorger EMB auch einen Gewerbesteuerzahler, der mehr als eine Million Euro jährlich an die Gemeinde zahlt. Die Standortvoraussetzungen für den neuen EMB-Hauptsitz hatten auch andere Kommunen. Es ist dennoch gelungen, die EMB für Michendorf zu gewinnen. Zum Teltomat-Gelände hatte es in der Vergangenheit viele erfolglose Gesprächsversuche gegeben. Mein Anteil, dass es nun anders ist, ist kein geringer. Ein Erfolg ist auch, die Kita in der Potsdamer Straße mit der Mehrheit der Gemeindevertretung gegen Widerstände durchgesetzt zu haben. Die Kita hat sich etabliert. Damit ist auch ein Schandfleck verschwunden.

Sie haben sich in den vergangenen Monaten zurückgezogen. Waren Sie enttäuscht über die Entwicklung und über ihre Partei, die entschied, keinen eigenen Kandidaten zur Bürgermeisterwahl aufzustellen?

Nein, überhaupt nicht. Ich werde im Januar für den CDU-Vorstand kandidieren. Ich habe für mich entschieden, vor dem Hintergrund, dass eine neue Bürgermeisterin gewählt ist, mich aus dem öffentlichen Fokus etwas zurückzunehmen. Ich weiß es aus meiner Zeit vor acht Jahren, dass Ratschläge des alten Amtsinhabers nicht mehr gern gehört werden. Die Zeit ist abgelaufen. Man möchte nicht, dass der alte Bürgermeister noch viel herumwurschtelt und Entscheidungen trifft. Den Eindruck, das zu tun, wollte ich vermeiden.

Was wird in Erinnerung bleiben?

Das schrecklichste Erlebnis war der Missbrauchsverdacht gegen einen Kita-Erzieher und die Gespräche, die mit Eltern und Mitarbeitern dazu geführt werden mussten. Diese emotionale Belastung war mit nichts zu vergleichen. Das schönste war die Begegnung mit den Menschen in der russischen Partnergemeinde Novoe Devjatkino. Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich dort nicht wie ein Tourist aufgenommen wurde, sondern als Freund. Es war auch einer der menschlichen Höhepunkte, vor russischen Kriegsveteranen, die unter Deutschen gelitten haben, eine Ansprache zu halten. Auch die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Einwohner der Gemeinde hat mich immer wieder beeindruckt. Wenn es darauf ankam, war mit ihnen zu rechnen.

Was werden Sie jetzt tun?

Ich werde am 17. Dezember im Bundeskanzleramt meinen Hausausweis wieder entgegennehmen und mich an die Pendelei nach Berlin und volle Züge gewöhnen müssen.

Von Jens Steglich