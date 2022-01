Wilhelmshorst

Für das umstrittene Bauprojekt auf einem Areal am Grünen Weg und an der Peter-Huchel-Chaussee in Wilhelmshorst ist ein Kompromiss gefunden worden. Dort will die Roth Bau GmbH auf 1,9 Hektar 16 Einfamilienhäuser bauen. Der kleine Wald auf dem Gelände muss zum großen Teil zwar weichen, allerdings haben Investor, Gemeinde und Ortsbeirat Maßnahmen miteinander vereinbart, die über das Übliche in Bebauungsplänen hinausgehen.

Mindestgrundstücksgröße von 1000 Quadratmetern

So ist im neuen Planentwurf festgelegt, dass fossile Brennstoffe wie Gas, Öl und Kohle bei der Wärmeversorgung nicht zum Einsatz kommen. Es ist eine Mindestgrundstücksgröße von 1000 Quadratmetern vorgesehen. Laut Ortsvorsteher Gerd Sommerlatte (IGW) soll je 150 Quadratmeter unbebaute Fläche mindestens ein Baum stehen bleiben oder neu gepflanzt werden.

Photovoltaik-Anlagen und insektenschonende Lampen

Geplant ist eine insektenschonende Straßenbeleuchtung und Photovoltaik-Anlagen auf den Baugrundstücken sollen Pflicht sein – auf mindestens 30 Quadratmetern je Grundstück. Dabei sollen neben Hausdächern auch Nebengebäude einbezogen werden. Der Ortsvorsteher spricht von einem „guten Kompromiss, der für Wilhelmshorst angebracht ist“ und fügt hinzu: „Der Investor ist uns in großen Schritten entgegen gekommen.“

Grünstreifen als Puffer zu den Nachbarn

Ähnlich äußerte sich der Vize-Ortsvorsteher Hardy Schulz von den Grünen. „Wir haben hier die Chance gesehen, beispielhaft ein Bauvorhaben umzusetzen.“ Was herausgekommen ist, sei immer noch ein Kompromiss, aber ein guter. Er erinnert etwa an den zehn Meter breiten Grünstreifen, der um das neue Viertel herum als Puffer zu den Nachbarn erhalten und unberührt bleibt.

Hausbesitzer sollen Zisternen nutzen

Im Zentrum des Geländes werden drei kräftige Altbäume stehen bleiben. Der Schutz von weiteren Bäumen im Mittelteil sei zu gefährlich gewesen, weil sie mit dem Wegfall des Waldes für Stürme nicht standfest genug wären. Künftige Bewohner des Viertels sollen zudem Zisternen zur Regenwassersammlung einsetzen.

Lesen Sie auch:

Die gesetzlich vorgeschriebenen Ersatzpflanzungen für den Eingriff sollen bereits erfolgt sein – an anderer Stelle in Brandenburg, die der Landesforstbetrieb festgelegt hat. Der geänderte B-Plan-Entwurf wird noch einmal – bis 4. Februar – öffentlich ausgelegt. „Das ist die Stelle, wo jeder seine Hinweise und Bedenken vorbringen kann“, so Schulz.

Von Jens Steglich