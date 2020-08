Michendorf

„Wir müssen die Bürger mehr mitnehmen.“ Der Politikerspruch soll jetzt in der Gemeinde Michendorf ernst und auch wörtlich genommen werden. „Das mit dem Mitnehmen ist ganz einfach“, sagt Wildenbruchs Ortsvorsteher Günter Schiemann (Grüne). Man braucht nur eine Bank zum Hinsetzen. „Die stellen wir dorthin, wo viele Autos vorbeikommen und man gut anhalten kann. Dann stellen wir noch ein Schild auf und schreiben ’ Mitnahmebank’ drauf – und schon können die Bürger mitgenommen werden.“

Klapptafeln sollen Wunschziel anzeigen

Diese Mitnahmebank soll vor allem Menschen im ländlichen Raum, die weniger oder gar nicht mobil sind, die Möglichkeit eröffnen, zum Beispiel in den nächst größeren Ort zur Apotheke oder zum Arzt zu gelangen oder Freunde zu besuchen. „Statt den Tramper-Daumen hochzuhalten, kann man sich einfach bequem hinsetzen und warten, bis ein Wagen vorbeikommt, der in die gewünschte Ortschaft fährt“, beschreibt Schiemann das Mobilitätskonzept, das in der Gemeinde Michendorf umgesetzt werden soll. An der Bank soll am besten noch ein Schild mit Klapptafeln aufgestellt werden, an dem der Mitfahrer seinen Wunschzielort anzeigen kann.

Vier Ortsteile haben das Aufstellen der Bänke bereits befürwortet

Genau genommen braucht es freilich ein paar Mitnahmebänke. „Die Leute wollen ja auch wieder zurück nach Hause“, sagt Schiemann, der die Idee hatte, das Konzept in der Gemeinde Michendorf zu realisieren und nun darum wirbt, in allen sechs Ortsteilen Bänke aufzustellen. Das Angebot soll für alle offen sein, auch für Leute, die in Orten wie Michendorf und Wilhelmshorst leben, die besser mit Bus und Bahn angebunden sind als Fresdorf und Stücken. In vier Orten der Gemeinde haben die Ortsbeiräte bereits das Aufstellen solcher Mitnahmebänke befürwortet und auch Bürgermeisterin Claudia Nowka (BfM) will das Mobilitätskonzept, das auf Hilfsbereitschaft beruht, gern umsetzen.

Mitmach-Aufkleber in Autos sollen Ängste abbauen

Neben Wildenbruch haben Wilhelmshorst, Fresdorf und Stücken signalisiert, dabei zu sein. Im größten Ortsteil Michendorf wird am 12. August noch einmal darüber beraten. „Es macht schon Sinn, wenn alle Ortsteile mitmachen. Ziel ist es, dass ein Netzwerk von Leuten entsteht, die an Mitnahmebänken anhalten“, sagt Schiemann. Das Angebot müsse dann nur entsprechend bekannt gemacht werden. Um Vertrauen aufzubauen und Ängste zu nehmen, könnten an den Autos der Fahrer, die mitmachen, Aufkleber darauf aufmerksam machen: Er hält an Bänken! Weil nicht mehr so viele Leute allein in ihren Autos fahren, „wird die Umwelt geschont und außerdem werden soziale Kontakte gepflegt“, sagt Schiemann.

Auch Nachbarorte wie Rehbrücke und Potsdam könnten Ziele sein

Möglich wäre auch, Nachbarorte wie Bergholz-Rehbrücke oder Potsdam mit als Zielorte aufzunehmen. Von dort kann der Fahrgast auch mit Bus zurück in einen Michendorfer Ortsteil fahren, in dem dann wieder eine Mitfahrbank steht. „Das Konzept kann man auch weiter denken und das System mit einer App verbinden, über die man sich miteinander zur gemeinsamen Fahrt verabreden kann“, sagt der Wildenbrucher Ortsvorsteher und fügt hinzu: „Im Grunde ist es eine Art Nachbarschaftshilfe, die wir in der Gemeinde etablieren wollen.“ Die Investitionskosten seien überschaubar.

Gemeinde will sich um Fördermittel für das Projekt bemühen

Die Gemeinde will sich um Fördermittel für das Projekt bemühen. „Die Chancen sind schon groß, dass man für solche umweltfreundlichen Mobilitätskonzepte Förderzuschüsse erhält“, sagt Schiemann und verweist auch auf ein Bundesprogramm für Klimaschutz, in dem ab August zusätzlich 100 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Er hofft, dass die ersten Mitnahmebänke 2021 stehen, auch wenn die Corona-Zeit „im Moment ein Hemmfaktor ist“. Trotzdem: „Mit dem Vorhaben ist kein großer Genehmigungsaufwand verbunden. Wenn die Bänke auf kommunalen Grund und Boden aufgestellt werden, kann es relativ schnell umgesetzt werden.“ Das Risiko einer Fehlinvestition sieht Schiemann nicht, selbst wenn eine Bank nicht angenommen werden sollte. „Im Zweifel wird die Bank abgeschraubt und im nächsten Park aufgestellt. Für Bänke hat man immer eine Verwendung.“

Standortvorschläge aus den Orten Wildenbruch: Fercher Weg/Nähe B2-Einmündung, Luckenwalder Straße/Ecke Waldheimstraße, Hauptstraße/Ecke Am Berg, Pappelplatz/Ecke Hauptstraße, Luckenwalder Straße/Parkplatz Ortsausgang, Potsdamer Allee/Ecke Luckenwalder Straße. In Wilhelmshorst an Sparkasse, Friedhof und Bushaltestellen. In Fresdorf neben der Bushaltestelle, in Stücken zwischen Zauchwitzer Straße und Parkplatz vor Landschaftsförderverein.

Von Jens Steglich