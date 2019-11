Michendorf

Im Waldgebiet Am Herthasee/Caputher Weg ist am Freitagvormittag ein Motorradfahrer gestürzt. Dem 61-Jährigen rutschte die Maschine auf dem Laub des Waldweges weg. Beim Sturz verletzte er sich schwer am Bein. Rettungskräfte behandelten ihn an der Unfallstelle, mussten ihn jedoch zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus bringen. Am Motorrad entstand kaum Schaden, er wird auf 50 Euro beziffert. Der Verletzte kümmerte sich noch selbst um die Bergung. Die Polizei nahm Unfallanzeige auf.

Von MAZonline