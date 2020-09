Michendorf

Die Volksbühne Michendorf hat die lange Corona-Zwangspause überlebt und nimmt nach sechs Monaten ohne Zuschauereinnahmen wieder den Theaterbetrieb auf. Am 24. September, 19.30 Uhr, kommt das Stück „Kunst“ auf die Bühne, das im Frühjahr nicht gespielt werden konnte. Erzählt wird die Geschichte von drei Männern, deren Freundschaft durch den Kauf eines weißen Bildes auf eine harte Probe gestellt wird.

Harte Zeiten musste auch die Michendorfer Volksbühne überstehen. Das kleine Theater in der Potsdamer Straße 42 lebt normalerweise vom Publikum, aber das durfte seit Mitte März nicht mehr kommen. „Wir haben die Zeit nur überstanden, weil wir Hilfen bekommen haben. Ohne diese Hilfe würde es uns nicht mehr geben“, sagte Steffen Löser, einer der beiden Direktoren des privaten Theaterhauses, das in der Region seinesgleichen sucht.

Anzeige

Die Durststrecke ist noch nicht vorbei

Die Durststrecke ist noch nicht vorbei. „Wir müssen jetzt noch die Zeit mit den geringeren Einnahmen überstehen“, sagte Löser. Von einem vollen Haus wie in alten Zeiten können die Theaterleute nach wie vor nur träumen. Besucher der Vorstellungen im Herbst müssen sich denn auch auf einen etwas anderen Theaterbetrieb einstellen. „Wir ziehen im Saal die Bestuhlung auseinander, damit der Abstand vergrößert wird. Es werden auch nur eine beschränkte Zahl an Plätzen verkauft“, so Löser. Eine Pausenbewirtung gibt es vorerst nicht. Bei Stücken mit Pause wird diese auf fünf Minuten verkürzt und zum Durchlüften des Saals genutzt.

Weitere MAZ+ Artikel

„Wir tun alles, damit die Leute ein sicheres Theatererlebnis haben“

„Wir tun alles, damit die Leute ein sicheres Theatererlebnis haben“, sagte er. An den Eingängen stehen deshalb auch Desinfektionsmittel bereit. Die Fluchttür wird als Ausgang genutzt, damit sich die Leute beim Rein- und Rausgehen nicht begegnen. Tische im Theater-Foyer werden gesperrt. Beim Eintreten ins Theaterhaus gilt zudem Maskenpflicht, am Platz kann die Maske abgesetzt werden. Es wird aber empfohlen, sie aufzubehalten. „Es ist alles in allem kein schönes Theatererlebnis. Es ist traurig, dass man das sagen muss, aber es ist leider so“, sagte der Volksbühnen-Direktor und fügte hinzu: „Wir hoffen und wünschen uns, dass diese Regeln bald nicht mehr nötig sein werden und wir wieder ein Theatererlebnis anbieten können mit allem, was dazu gehört.“ Aber auch so „ist die Volksbühne Michendorf immer einen Besuch wert“.

Der Vermieter hat 50 Prozent der Miete gestundet

Das Überleben verdankt das privat geführte Theater vor allem einer breiten Unterstützung von vielen Seiten. Theaterfreunde halfen mit Spenden und verlangten das Geld für bereits gekaufte Eintrittskarten nicht zurück. „Eine ältere Dame schenkte uns ihr Theaterabo und kaufte die Karten neu“, erzählte Löser. „Wir haben schon ein tolles Publikum. Dafür sind wir mehr als dankbar.“ Unterstützung bekam das Theater auch vom Vermieter Jürgen Stoye, der in der Zwangspause ohne Spielbetrieb 50 Prozent der Miete gestundet hat. Hilfe kam auch vom Land und von der Kommune „Große Teile der Einnahmeverluste sind vom Land und vom Brandenburger Bildungsministerium über Corona-Hilfen aufgefangen worden“, sagte Löser. Und von der Gemeinde Michendorf wurde ein Zuschuss für das Kinder-Theaterstück, das zu Weihnachten aufgeführt werden soll, schon vorab ausgezahlt.

Premiere des Ekel-Alfred-Stücks kann endlich gefeiert werden

Die Theaterbetreiber haben auch die Betriebskosten, die trotz weggebrochener Besuchereinnahmen weitergezahlt werden mussten, unter die Lupe genommen. Um Kosten zu sparen, wurde der Telefonanbieter gewechselt.

Nach der Wiederaufnahme des Theaterbetriebs mit dem Stück „Kunst“ kann im Oktober endlich auch die Premiere von zwei neuen Stücken der Serie „Ekel Alfred – Ein Herz und eine Seele“ gefeiert werden. Sie musste im Frühjahr dieses Jahres wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Zu sehen sind ab dem 2. Oktober die beiden neuen Folgen „Tapetenwechsel“ und „Der Sittenstrolch“. Als Ekel Alfred, dem chauvinistischen Spießer aus der Kultserie, ist Jens-Ulrich Seffen zu erleben.

Das Theaterhaus gibt es seit 2010 Das Theater in der Potsdamer Straße 42 wurde im Juni 2010 mit der Premiere des Stücks „Der Bockerer“ eröffnet. Erschaffen wurde das Theater von Siegfried Patzer. Er ließ den Traum von der eigenen Spielstätte mit Geld aus seinem privaten Vermögen wahrwerden. Er zog sich später zurück. Anfang 2017 übernahmen Steffen Löser und Christian A. Schnell das Theater. Mitte März 2020 musste es wegen der Corona-Pandemie schließen. Der Theaterbetrieb beginnt am 24. September, 19.30 Uhr, wieder – mit dem Stück „Kunst“. Weitere Aufführungen sind am 25., 26. und 27. September. Am 2. Oktober, 19.30 Uhr, ist Premiere des Stücks „Ekel Alfred“. Karten: 033205/26 81 88 oder 01520/1927 690, per Mail kasse@volksbuehnemichendorf.de, bei der Post in der Potsdamer Straße 37 und bei allen Vorverkaufsstellen mit Reservix.

Von Jens Steglich