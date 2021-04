Mittelmark

„Dürfen wir reinkommen?“ ist die Frage, die Franziska Schmidt am Montag wohl am häufigsten gehört hat. Die Mitarbeiterin der HC Parfümerie in der kleinen Einkaufsstraße Unter den Linden in Werder konnte die Tür nach der Corona-Notbremse wie andere Händler in Potsdam-Mittelmark wieder regulär öffnen – einen Kunden kann sie im Geschäft beraten, entweder mit einem vereinbarten oder spontanen Termin. Zuvor kamen die Kunden nur rein, um vor Ort das abzuholen, was sie vorher über das System „Click&Collect“ bestellt hatten.

„Viele fragen vorher, wie es jetzt abläuft“

„Wir bekommen viele Anrufe, in denen die Leute fragen, wie es jetzt nun abläuft. Viele sind noch verhalten. Die Stammkunden bleiben uns natürlich treu, aber man hofft, dass es bald wieder richtig losgeht“, sagt sie. An diesem Montagvormittag bleibt der Andrang in der Shoppingmeile vor der Insel jedenfalls aus. Kalt weht der Wind hier über das Pflaster. Neben der Verunsicherung der Kunden spielt in Werder auch das Wetter eine Rolle dabei, wie groß der Umsatz am Ende des Tages ist.

Die sichere Perspektive fehlt

„Wir hoffen, dass auch die Urlauber bald wieder zu uns kommen dürfen“, sagt Martina Duschka von der Boutique „Easy Moden“ schräg gegenüber der Parfümerie. Für diesen Montag standen am späten Vormittag sechs Termine fürs Shoppen im Kalender. Im Großen und Ganzen sei sie zufrieden, den Laden vorerst wieder öffnen zu können. Aber die sichere Perspektive für die nächsten Wochen fehle. „Ich bestelle Ware, die Ware kommt, aber der Abverkauf ist nicht gesichert. Das Geschäft muss ja auch erstmal wieder anlaufen“, so Martina Duschka.

Viele haben Tische vor die Eingänge gestellt

Im Werderpark am Strengfeld sind einige Läden zwar etwas voller, aber von Schlangen vor den Geschäften ist nichts zu sehen. Viele Händler haben Tische vor die Eingänge gestellt, um den Kundenverkehr zu kontrollieren und die Daten aufzunehmen. Im Schuhgeschäft Deichmann stöbern drei Kunden zwischen den Regalen. „Der Andrang ist hier schon zu spüren“, sagt eine Mitarbeiterin am Eingang. Gerade bei Kinderschuhen sei es schließlich schwierig, im Online-Shop die richtige Größe zu finden. „Was sich die Leute aber vor allem fragen ist, wie lange nun geöffnet sein wird“, so die Verkäuferin. Eine Frage, auf die sie keine Antwort hat. Das Schuhgeschäft Reno gleich nebenan war am Montag noch geschlossen – coronabedingt, wie es auf einem Zettel an der Tür heißt und mit Verweis auf den Online-Shop.

„Es ist befreiend, die Tür für Kunden wieder aufzuschließen“

„Es ist befreiend, die Tür für Kunden wieder aufzuschließen“, sagt Nicole Zocher, Inhaberin der Boutique „Die Zwei“ in Bergholz-Rehbrücke. Zwei Kunden dürfen an dem Montag gleichzeitig ins Geschäft. Und auch in Rehbrücke wird vorher oft gefragt: „Darf man eintreten?“ Die ersten direkten Annäherungsversuche zwischen Kunden und Geschäftsleuten sind von Vorsicht geprägt. Trotzdem: „Es ist schön, die Kleidung wieder anfassen und anprobieren zu können. Es nur im Internet anzugucken, reicht mir nicht“, sagt eine Stammkundin aus der benachbarten Waldstadt.

Nicole Zocher durfte am Montag ihre Boutique „Die Zwei“ in Bergholz-Rehbrücke für Kunden wieder öffnen. „Die Stammkunden haben uns über die Monate gerettet“, sagt sie. . Quelle: Jens Steglich

„Es sind unsere Stammkunden, die uns bisher über die Monate gerettet haben“, erzählt Nicole Zocher. Auch zu Schließzeiten hielten sie die Treue, auch wenn es aufwendig war, Kunde und Kleidung zusammenzubringen. „Vorher haben sie es sich im Schaufenster angeguckt und angerufen. Ich habe dann Fotos von der Ware geschickt. Wenn sie dann gesagt haben, das probiere ich mal an, konnten sie es am Laden abholen“, schildert Nicole Zocher das Verfahren. Wenn die Kleidung schließlich gepasst hat, wurde bezahlt.

Eine verwaiste Geschäftsstraße wäre eine Katastrophe

„Es ist schon ein Unterschied, wenn die Kunden es gleich im Laden anprobieren können und ein Feedback bekommen“, sagt sie und schwärmt von den familiären Strukturen im Ort, die den Geschäftsleuten helfen, diese Krise zu überleben. „Es war auch gut, dass vorher schon der Buch- und Blumenladen und der Bäcker offen hatten. Wir haben uns über jeden gefreut, der öffnen durfte.“ Eine komplett geschlossene, verwaiste Geschäftsstraße „wäre eine Katastrophe“. Ihre Hoffnung: „So lange wie möglich offen bleiben, um wenigstens die Miete und vielleicht nach all den Monaten ein kleines Gehalt für mich zusammenzubekommen.“ In den kleinen Läden könne man „wirklich geschützt einkaufen“, sagt sie

„Die Leute sind noch verhalten. Die meisten rufen an, bevor sie kommen und fragen: Habt Ihr offen?“, erzählt Ronald Stein, Inhaber des Spiel- und Schreibwarenladens in Michendorf. Seine Antwort: „Diese Woche haben wir offen.“Die Ungewissheit, wie es weiter geht, hält die Stimmung am Boden. „So richtig freuen können wir uns noch nicht. Wir kleinen Läden sind immer die ersten, die geschlossen werden, egal was für Hygienekonzepte wir haben“, sagt er. Er hat aber auch einen Vorteil ausgemacht, in dieser Krise ein Geschäft in einem kleinen Ort zu betreiben. „Wir haben nicht solche Kundenfrequenzen wie Geschäfte in großen Städten, aber dafür sehr treue Kunden. Sie bringen uns durch die Krise“, sagt Stein.

Sehnsucht nach Planungssicherheit

Mit dem Verweis, die Geschäfte doch online abzuwickeln, kann er nichts anfangen. Das Leben ins Internet zu verbannen, hält er für fragwürdig. Außerdem: „Die Ortszentren wären tot und es ist auch nicht im Sinne der Kunden. Viele sagen uns: Endlich müssen wir nicht mehr online bestellen“, so Stein. Christoph Abraham, Geschäftsführer des Bird-Shirt-Shops in Michendorf, wünscht sich vor allem Planungssicherheit. „Am heutigen Tag ist nicht die Frage, ob, sondern wann wir wieder schließen müssen“, sagt er. Und: „Das Verständnis für die Corona-Schutzmaßnahmen ist nach wie vor bei vielen vorhanden, aber das Hin und Her macht die Kunden und uns Unternehmer kirre.“ Er sehne sich den Tag herbei, „an dem Herr Spahn sagt: 80 Prozent der Leute sind geimpft“, so Abraham, der hinzufügt: „Wenn denn Herr Spahn dann noch Gesundheitsminister ist.“

Inhaberin des Kreativ-Ladens in Rehbrücke muss aufgeben

Inzwischen gibt es auch Geschäfte, die nicht mehr öffnen werden. Beritt Scholz muss ihren Kreativ-Laden in Bergholz-Rehbrücke aufgeben. Die Corona-Pandemie hat ihr Kerngeschäft unmöglich gemacht. Sie organisierte Kindergeburtstage, bot Kurse und Näh-Workshops in ihrem Laden an. Seit gut einem Jahr darf sie das faktisch nicht mehr. Zu öffnen, eine Person hineinzulassen und Stoffe zu verkaufen, helfe nicht wirklich. „Man hat Miet- und andere Fixkosten. Diese ohne Einnahme zu decken, geht nicht“, sagt sie. Beritt Scholz will jetzt einen Online-Shop aufbauen und plant Projekte mit dem Mehrgenerationenhaus, damit der Kreativ-Laden nicht aus dem Gedächtnis gerät. „Wenn die Leute geimpft und die Pandemie überstanden ist, würde ich gern wieder ein Geschäft eröffnen“, sagt sie.

Wie das Shoppen geregelt werden muss Die Händler und Kunden müssen laut Verordnung des Landes bestimmte Corona-Regeln beim Einkaufen im Geschäft einhalten. Pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche dürfen sich etwa nur Personen desselben Haushaltes zugleich aufhalten. Die Kunden müssen vorher einen Termin vereinbaren und ihre Kontaktdaten wegen einer eventuellen Nachverfolgung hinterlassen. Zudem gilt Abstandhalten, das Tragen einer medizinischen Maske (auch auf Parkplätzen) sowie regelmäßiges Lüften oder, wo dies nicht möglich ist, Filtern der Luft. Ein negatives Testergebnis ist für den Einkauf in Potsdam-Mittelmark nicht nötig. Sobald die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis wieder drei Tage lang die 100er Schwelle übersteigt, müssten die Geschäfte erneut für mindestens 14 Tage schließen.

Von Luise Fröhlich und Jens Steglich