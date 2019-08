Michendorf/Nuthetal

Der Streit um Nachforderungen für Abwasseranschlüsse, die nach dem 1. Januar 2000 verlegt wurden und für die Grundstückseigentümer schon einmal einen Anschlussbeitrag bezahlt haben, kocht wieder hoch. Der Wasser- und Abwasserzweckverband Mittelgraben hat jetzt etwa 400 Widerspruchsbescheide an betroffene Grundstückseigentümer in den Gemeinden Michendorf und Nuthetal verschickt, die im Herbst 2015 ihrerseits gegen die damaligen Nacherhebungsbescheide des Verbands Widerspruch eingelegt hatten. Mit den nun versendeten Bescheiden des Verbandes steht den Betroffenen nur noch der Klageweg offen. Sie müssen innerhalb eines Monats Klage einreichen, sonst werden die Bescheide bestandskräftig. Der Streit um die komplexe Materie sorgt für heftigen Wirbel.

Anwalt: Verband missachtet Vereinbarungen

Anwalt Ingo Zeutschel wirft dem Verband vor, mit dem Vorgehen Vereinbarungen zu missachten und gegen einen Beschluss der Verbandsversammlung zu verstoßen. In dem Beschluss von 2016 war entschieden worden, zwei Leitverfahren zu führen, um im Nachgang der Altanschließer-Problematik auch für sogenannte Neuanschließer Klarheit zu schaffen, deren Grundstücke nach dem 1. Januar 2000 ans Abwassernetz kamen. Zeutschel kritisiert, dass der Verband abschließende Bescheide herausschickt, obwohl diese Leitverfahren noch laufen und in der Zeit alle anderen Bescheide dazu ruhen sollten. „Man löst sich hier zur Unzeit von der Leitverfahren-Abrede und stellt sich gegen einen Beschluss der Verbandsversammlung, einem demokratisch gewählten Gremium“, sagte er.

Verband beruft sich auf Urteil des Oberverwaltungsgerichts

Im Beschluss heißt es, dass die Bearbeitung der weiteren Widerspruchsbescheide erst nach Vorliegen einer rechtskräftigen Gerichtsentscheidung erfolgt. Der Anwalt sieht das als Vereinbarung an, eine bestandskräftige Entscheidung in den eigenen Leitverfahren abzuwarten. Der Verband und sein Geschäftsbesorger, die Mittelmärkische Wasser- und Abwasser GmbH (MWA), interpretieren es anders. Sie sehen die Rechtsfrage über andere Verfahren jenseits der zwei Leitverfahren durch Entscheidungen des Oberverwaltungsgerichts und des Verwaltungsgerichts Potsdam hinreichend geklärt. Verbände hätten dann die Verpflichtung, Forderungen zeitnah zu erheben, teilte die MWA mit. Die Gerichte sehen in den Nachforderungen eine „zulässige Rückwirkung“, die Verbände durften sie nach der Lesart Jahre später geltend machen. Der Verband verlangt Zusatzzahlungen für alte Abwasseranschlüsse, weil der Beitragsmaßstab sich später geändert habe. Die vierjährige Verjährungsfrist kommt aus Sicht des Verbands nicht zum Tragen, weil vorher keine rechtswirksamen Satzungen bestanden hätten, nach denen man die Nachforderungen erheben konnte.

Kläger übt scharfe Kritik an den Verwaltungsgerichten

Dem widerspricht Joachim Dyllick, der frühere Justiziar des Landkreises Potsdam-Mittelmark, der selbst betroffen ist. Der Wilhelmshorster hatte 2003 für den Abwasseranschluss 4000 Euro bezahlt und im Oktober 2015 noch einmal einen Bescheid bekommen, in dem der Verband fast 1800 Euro nachfordert. Dyllick, der selbst Klage erhob, hält die Nachforderungen nicht nur für verjährt. Er wirft dem Verband auch vor, mit den Zusatzzahlungen, die jetzt eingefordert werden, unzulässigerweise Gewinn zu machen. Den Verwaltungsgerichten wirft er vor, aus der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes von 2015 zu Altanschließer-Fällen nichts gelernt zu haben. „Wenn die Verwaltungsgerichte Grundrechte wie den Vertrauensschutz nicht ernst nehmen können, müssten sie wenigstens das Beitragsrecht beachten“, sagte er.

„Der Verband hat für die Abwasseranschlüsse die Kosten kalkuliert und Beitragsbescheide in der Höhe verschickt, dass die Kosten gedeckt sind“, so Dyllick. Das Kostendeckungsprinzip schreibe die eigene Satzung vor. „Das Bauvorhaben ist längst kostendeckend abgeschlossen, die Firmen sind alle bezahlt. Damit ist Schluss“, sagte er und fügte hinzu: „Ein Autobauer kann auch nicht 15 Jahre später sagen, der Vertrag damals sei nicht wirksam gewesen, das Auto kostet jetzt 5000 Euro mehr.“

Von Jens Steglich