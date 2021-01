Neue Autobahnmeisterei: Bund investiert 15 Millionen Euro in Michendorf

Michendorf

Der Bund will 15 Millionen Euro in Michendorf investieren und eine neue Autobahnmeisterei bauen. Entstehen soll sie am bisherigen Standort direkt an der Schnittstelle zwischen A 10 und der Bundesstraße 2. Geplant ist, bereits im August mit dem Bau zu beginnen. Voraussichtlich bis 2024 soll die moderne Autobahnmeisterei fertig sein, wie die neu gegründete Autobahn GmbH des Bundes auf Anfrage mitteilte. Dann werden am Standort in Michendorf 36 Beschäftigte arbeiten. Derzeit sind es 16. „Die Autobahnmeisterei wird damit eine der größten Arbeitgeber in Michendorf sein“, sagt Bürgermeisterin Claudia Nowka (BfM).

Auch zwei neue Fahrzeughallen werden gebaut

Die Modernisierung erfolgt bei laufendem Betrieb. Gebaut wird ein neues Verwaltungsgebäude, das auf die künftige Mitarbeiterzahl ausgelegt ist, sagt André Hidde, Leiter der Autobahnmeisterei Michendorf. Auch zwei Fahrzeughallen, die jeweils über zehn Tore verfügen, entstehen. Eine der Hallen ist für die großen Winterdienstfahrzeuge gedacht, in der zweiten Halle werden die Klein-Transporter und Kolonnenfahrzeuge untergebracht.

Ein Gemisch aus Salz und Lauge für den Winterdienst

Eine weitere Halle wird für die Lagerung des Streusalzes und für die Tanks gebaut, in denen die Lauge aufbewahrt wird. „Wir arbeiten beim Winterdienst mit einem Gemisch aus Salz und Lauge, damit das Salz auf der Fahrbahn liegen bleibt. Würde man vor einem Wintereinbruch nur Salz auf die noch trockene Fahrbahn streuen, würde es schnell zur Seite geweht“, so Hidde, der die Autobahnmeisterei seit August 2018 leitet.

Eine zweites Bürogebäude für die Ingenieure und Techniker

Eine vorhandene Lagerhalle samt dem alten Bürotrakt, die aus den 1970er Jahren stammen, werden abgerissen. An deren Stelle entsteht eine neue Lagerhalle und die besagte Halle für die kleinen Fahrzeuge. Zusätzlich zum neuen Verwaltungsgebäude wird in Michendorf noch ein zweites, kleineres Bürohaus gebaut, in das Bauingenieure und Techniker einziehen werden. „Die Ingenieure sitzen momentan in Neuseddin. Es ist ein Riesenvorteil, wenn sie in Zukunft gleich mit am Standort der Autobahnmeisterei sind“, sagt Hidde.

Der Bund investiert kräftig in den Standort der Autobahnmeisterei Michendorf: Bis 2024 entsteht faktisch eine neue, moderne Meisterei. Quelle: Jens Steglich

Der Bau der neuen Autobahnmeisterei folgt der Erweiterung der südlichen A 10, die auf acht Streifen ausgebaut worden war. „Zu einer modernen Autobahn gehört auch eine moderne, funktionsfähige Autobahnmeisterei mit der entsprechenden Ausstattung“, sagt Hidde. Der Aufwand sei nach dem Autobahnausbau wesentlich höher. „Es ist ja nicht nur der Winterdienst zu machen. Wir sind über zwölf Monate im Jahr für die Verkehrssicherung, für die Wartung und Pflege der Straße zuständig“, sagt er.

Zuständig für den meist befahrenen Autobahnabschnitt Brandenburgs

Der A-10-Abschnitt, für den die Autobahnmeisterei Michendorf verantwortlich ist, hat die höchste Verkehrsbelastung im Land Brandenburg und im gesamten Nordosten der Republik. Über den südlichen Berliner Ring zwischen den Dreiecken Nuthetal und Potsdam rollen täglich bis zu 126 000 Fahrzeuge.

Meisterei-Mitarbeiter kümmern sich auch um die Raststätten

Die A-10-Erweiterung, die im vergangenen Jahr abgeschlossen wurde, war auch mit dem Ausbau der Raststätte Michendorf Süd verbunden, die jetzt 160 Lkw- und 180 Pkw-Parkplätze zu bieten hat. Vor dem Ausbau waren es dort insgesamt nur 50 Stellplätze. Rechnet man die Raststätte Michendorf Nord auf der anderen Seite der Autobahn mit dazu, sind es mehr als 250 Lkw-Stellplätze. „Das muss alles gepflegt und gewartet werden“, so Hidde.

Autobahnmeisterei ist auch für Raststätten und Parkplätze zuständig Die Autobahnmeisterei Michendorf ist für den südlichen Berliner Ring (A 10) zwischen den Dreiecken Nuthetal und Potsdam, für Teile des westlichen Berliner Rings und für ein kleines Stück der A 9 zuständig. Außerdem kümmern sich die derzeit 16 Mitarbeiter um die beiden Tank- und Rastanlagen Michendorf Süd und Nord sowie um die zwei Parkplätze Caputh und Schwielowsee, die sich ebenfalls auf der Süd- beziehungsweise Nordseite der A 10 befinden.

Von Jens Steglich