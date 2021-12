Mittelmark

Einige Kommunen in der Region bieten in den nächsten Tagen Impfungen ohne Terminvergabe an. So startet die Gemeinde Michendorf ihre Impfkampagne am Freitag, Nuthetal impft am gleichen Tag vorerst ein letztes Mal. Auch in Werder und Teltow gibt es Impfangebote. Die Gemeinde Nuthetal beendet am 10. Dezember ihre eigene Aktion mit insgesamt sechs Impf-Tagen. Geimpft wird am Freitag ab 13 Uhr noch einmal im Fitness-Center „Now Sports“ in Bergholz-Rehbrücke, und zwar so lange, wie der Impfstoff reicht, sagte Bürgermeisterin Ute Hustig (Linke). 160 Impfdosen mit den Vakzinen Biontech und Moderna stehen an dem Tag zur Verfügung.

Michendorf startet Impfaktion am Freitag

In Michendorf startet die Impfkampagne am Freitag. Geimpft wird von 11 bis 18 Uhr im Vereinsheim an der Michendorfer Sportanlage Hellerfichten. Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen mit Moderna und Biontech sind möglich. Für eine Dritt-Impfung sollte die letzte Impfung mindestens fünf Monate (bis 10. Juli) her sein. Deutlich geringer ist die Frist für Menschen, die vorher mit Johnson & Johnson geimpft wurden. Wenn die letzte Impfung bis zum 12. November erfolgte, können sie jetzt eine Auffrischungsspritze bekommen.

Pro Tag stehen 500 Impfdosen bereit

Michendorf bietet noch zwei weitere Impfchancen an, und zwar am 11. und 18. Dezember jeweils von 10 bis 15 Uhr im Vereinsheim in Hellerfichten. Es stehen an allen drei Terminen pro Tag mindestens 500 Impfdosen zur Verfügung, so dass sich auch Menschen aus anderen Kommunen impfen lassen können.

Lesen Sie auch:

Mitzubringen sind Personal- und Impfausweis, eine Mund-Nasen-Maske und die Versichertenkarte. Bei den Terminen am 10. und 11. Dezember in Michendorf können sich junge Leute ab zwölf Jahren impfen lassen, am 18. Dezember werden Impfungen ab 18 Jahren angeboten.

Werder impft am Sonntag

In Werder (Havel) wird am Sonntag, dem 12. Dezember, die Bismarckhöhe wieder zum Impfzentrum. Von 11 bis etwa 15 Uhr können sich Menschen ab 18 Jahren ohne Voranmeldung ihre Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung mit den Vakzinen Biontech, Moderna und Johnson & Johnson geben lassen.

Teltower Impftag bereits ausgebucht

Teltow impft nach Terminvereinbarung am 22. Dezember von 9 bis 16 Uhr im Stubenrauchsaal im Neuen Rathaus ein zweites Mal. Allerdings sind alle Termine für den Tag bereits vergeben. „Wir arbeiten aber an weiteren Impfaktionen und sind dafür nach wie vor mit den Hausärzten, mit dem Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Bad Belzig und mit dem DRK im Gespräch“, teilte die Stadt mit.

Von Jens Steglich