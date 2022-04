Wilhelmshorst

Der Irissee in Wilhelmshorst, der massiv an Volumen verloren hat und zu verlanden droht, soll in Zukunft mit deutlich mehr Niederschlagswasser versorgt werden. Die Michendorfer Gemeindevertreter haben jetzt mehrheitlich für das Bauvorhaben Rosenweg und Menzelstraße eine neue, größere Regenentwässerung beschlossen, die eine Anbindung weiterer Abschnitte umliegender Straßen ermöglicht.

Schadstoffe werden vorher herausgefiltert

So kann dann das Niederschlagswasser, das auf einer Fläche von etwa 17 930 Quadratmetern anfällt, für die Rettung des Irissees genutzt werden. Vor der Einleitung des Wassers in den See filtert eine Sedimentationsanlage Schweb- und Schadstoffe heraus.

Bau soll noch dieses Jahr beginnen

Für das Vorhaben, das noch dieses Jahr begonnen werden soll, muss der Regenwasserkanal in der Straße An den Lauben neu und größer gebaut werden, um das zusätzliche Niederschlagswasser Richtung Irissee aufnehmen zu können. Mit dem neuen Entwässerungssystem werden neben Rosenweg, Menzelstraße und An den Lauben zusätzlich Abschnitte der Straßen Ebereschenweg, Brunnenplatz und Am Fichtenberg mit angebunden. Die Kanäle dieser Abschnitte des Entwässerungsnetzes sollen schrittweise mit dem Ausbau der jeweiligen Straße erweitert werden.

Im Spiel waren zuvor auch kleinere Varianten, die nur das Entwässerungsproblem für den Rosenweg und die Menzelstraße gelöst und dem Irissee sehr viel weniger Regenwasser beschert hätten. In Variante 1 etwa wäre nur das Wasser von einer Fläche von rund 2400 Quadratmetern im See gelandet.

Kritik an Mehrausgaben

Die große Variante war nicht unumstritten, weil sie 390.000 Euro und damit 250.000 Euro mehr kostet als im Etat eingeplant war. „Wir verausgaben uns als Gemeinde“, sagte SPD-Fraktionschef Martin Kaspar mit Blick auf wiederholte Mehrausgaben, die etwa für den Rathaus-Neubau und andere Vorhaben anfallen. „Wir haben jetzt kaum noch Mittel dafür. Wann wollen wir anfangen mit Sparen und damit, unsere Haushaltsmittel wie geplant auszugeben“, fragte auch Patrick Schramm (Neue Alternative).

„Wir brauchen jeden Tropfen Wasser“

Am Ende entschied sich eine Mehrheit der Gemeindevertreter (15 Ja-, vier Nein-Stimmen, zwei Enthaltungen) dennoch für die große Variante. Hardy Schulz (Grüne) sprach von einer vorausschauenden Planung und zitierte einen Projektleiter, der Möglichkeiten einer Renaturierung des Irissees prüft: „Wir brauchen jeden Tropfen Wasser für den See.“

Gemeinde kann Strafzahlungen vermeiden

Ähnlich sah es Jens Schreinicke (CDU): „Gerade dieses Projekt ist nachhaltig. Wir lassen das Niederschlagswasser in der Region und entlasten zugleich die Gemeindekasse, weil wir Strafen für Fehleinleitungen von Regenwasser in die Abwasserkanäle vermeiden.“ Michendorf musste immer wieder erhebliche Strafen zahlen, weil bei stärkeren Niederschlägen größere Regenmengen von den Straßen in die Abwasserkanäle geflossen und dann im Klärwerk Stahnsdorf gelandet waren.

Von Jens Steglich