Mancher mag sich die Augen reiben und wundern, dass diese unendliche Geschichte, die vor kurzem einige auch unsäglich nannten, nun doch ein gutes Ende finden soll. Für den einstigen Wohnpark Naeve in Stücken, der an der Seddiner Straße auf einem idyllischen Fleckchen Erde schon in den 1990er Jahren gebaut werden sollte, gibt es einen neuen Investor. Ungewöhnlich ist an der Nachricht auch, dass dieser Investor mit der Erschließung des Areals am noch im Spätsommer dieses Jahres beginnen will.

Das Wohnviertel soll unter neuem Namen entstehen

Das Viertel soll tatsächlich entstehen – unter neuem Namen. Das Wohngebiet am Ortsrand, für das es einen gültigen Bebauungsplan gibt, soll Am Sonneneck heißen. „Der alte Name ist verbrannt“, sagt Thomas Mehnert, der neue Investor. Er ist Geschäftsführer der Grundstücksgesellschaft Mahlow West „Musikerviertel“ mbH, die ihre Wurzeln in Brandenburg und den Sitz in Berlin hat.

48 Parzellen für Häuslebauer sind geplant

Auf dem gut 43 200 Quadratmeter großen Areal sollen 48 Parzellen für Häuslebauer zur Verfügung stehen. Die einzelnen Grundstücke werden zwischen 700 und 1000 Quadratmeter groß sein und durch eine Ringstraße erschlossen. Auf den Arealen könnten Einfamilienhäuser, Doppelhäuser oder auch das, was man heute Mehrgenerationenhäuser nennt, entstehen, so Mehnert. „Jeder kann individuell einen Hausanbieter finden, wir machen nur die Erschließung“, sagt er. Dadurch werde eine bunte Mischung entstehen: „Häuser aus Beton, aus Holz... Jeder ist da frei in seiner Entscheidung“, so Mehnert. Den Rahmen, der die Grenzen des Baubaren absteckt, liefert der Bebauungsplan.

Den Wohnpark Naeve gab es nur auf dem Papier

Der B-Plan trägt noch den Namen „Wohnpark Naeve“. Ein Viertel, das es nur auf dem Papier gab, obwohl die Geschichte des Projektes bis in den Anfang der 1990er Jahre zurückreicht. Überbleibsel der jüngeren Vergangenheit liegen noch am Boden. Das alte, zertrümmerte Bauschild wirkte in den vergangenen Jahren wie ein Sinnbild für ein kaputtes Projekt, das nun – in neuer Form und unter anderen Vorzeichen – wiederbelebt wird.

„Es ging nicht vorwärts und nicht rückwärts“

„Das hat sich 30 Jahre hingezogen. Es ging nicht vorwärts und nicht rückwärts. Daran hat keiner mehr geglaubt, dass die Aktion jetzt Früchte tragen könnte und dass dieses Kapitel für alle endlich beendet werden kann“, sagt Matthias Hase, dessen Eltern ihr Grundstück einst für den geplanten Wohnpark Naeve verkauften und wie andere Grundstückseigentümer kein Geld gesehen haben.

Für manche kam die Wende in der Geschichte, die lange Zeit eine von Pleiten,Pech und Pannen war, zu spät. „Viele sind nicht mehr in den Genuss gekommen, etwas davon zu haben und ihr Rentendasein etwas sorgenfreier genießen zu können“, so Hase. „Von denen, die 1991 noch mit Naeve einen Vertrag abgeschlossen hatten, lebt etwa die Hälfte nicht mehr“, sagt er.

Vorgänger ist 2019 in Insolvenz gegangen

Die Wohnpark Naeve Grundstücksgesellschaft und ihr Chefverkäufer Dieter Menzel, die zuletzt am Werk waren, sind 2019 in Insolvenz gegangen. Der neue Investor hat inzwischen die meisten Grundstücke in dem Gebiet gekauft und bezahlt. „Wir wollen erst das gesamte Gebiet erwerben, um es dann zu erschließen“, sagt er. Der Verkauf der Parzellen soll erst erfolgen, „wenn bereits etwas zu sehen und die Erschließung zu 90 Prozent fertig ist“, so Mehnert. „Wir wollen den Leute nicht irgendwas vorgaukeln“, sagt er mit dem Verweis auf die Vergangenheit. Dem Vorgänger Dieter Menzel war 2018 vorgeworfen worden, kein Geld für die Erschließung des Gebietes zu haben, aber trotzdem Reservierungsgebühren von interessierten Häuslebauern vorab kassiert zu haben.

Vorgänger hatte weder das Know how noch das Geld für so ein Projekt

„Reservierungsgebühren gibt es bei uns nicht“, sagt Mehnert. Für die Vergangenheit findet er deutliche Worte: „Da war vorher eine Unternehmergesellschaft am Werk, die weder das Know how noch das Geld für so ein Projekt hatte.“ Nach eigenen Angaben hat der neue Investor schon vor einigen Jahren versucht, das Projekt von Menzel gegen eine Entschädigung zu übernehmen. Dessen Vorstellungen hätten aber jenseits von Gut und Böse gelegen.

„Wir werden mehr als drei Millionen Euro investieren“

„Wir werden mehr als drei Millionen Euro in Grundstückskauf und Erschließung investieren“, kündigt Mehnert an. Seine Musikerviertel-Grundstücksgesellschaft ist auch in den alten Erschließungsvertrag mit der Gemeinde Michendorf eingetreten und hat die noch fehlenden 170 000 Euro gezahlt, die als Sicherheit bei der Kommune zu hinterlegen waren. „Nach erfolgter Erschließung des Gebiets übergeben wir 5500 Quadratmeter Straßenfläche an die Gemeinde“, sagt Mehnert.

Zwei maßgebliche Grundstücke fehlen dem Investor noch

Von der Gesamtfläche des Areals hat die neue Gesellschaft inzwischen 81,7 Prozent in ihrem Eigentum oder darüber sind schon Kaufverträge abgeschlossen. Zwei maßgebliche Grundstücke fehlen noch. Grund: Mit diesen Eigentümern konnte bisher keine Einigung über den Kaufpreis erzielt werden. „Wir haben ein Verkehrswertgutachten machen lassen“, sagt Mehnert und fügt hinzu: „Baulandpreise kann man erst verlangen, wenn die Ackerfläche tatsächlich erschlossen ist.“ Und: „Wir haben den Verkäufern angeboten, die IHK einzuschalten, die einen unabhängigen Gutachter auswählt, der ein Schiedsgutachten erstellt.“

„Wir sind aufeinander angewiesen“

Weil es einen rechtsgültigen B-Plan gibt und die Flächen für die Erschließung gebraucht werden, können die besagten Eigentümer ihre Areale nicht an Dritte verkaufen. „Wir sind aufeinander angewiesen. Es sollte in aller Interesse sein, dass dieses Wohngebiet nach 30 Jahren endlich entsteht“, sagt Mehnert.

Auch Behörden machten Fehler In der langen Geschichte des Wohnparks Naeve haben sich auch Kreis- und Landesbehörden nicht mit Ruhm bekleckert. Der Ur-Bebauungsplan hatte bereits eine Genehmigung, der Landkreis erteilte die Baufreigabe, zog diese aber aufgrund von Interventionen von Landesbehörden wieder zurück. Vorher hatte der damalige Investor Naeve aber schon mit dem Bau des ersten Hauses begonnen und damit einen Erschließungsvertrag aktiviert. Die Gemeinde Stücken bekam 300 000 D-Mark überwiesen. Der Investor aber durfte nicht bauen. In abgespeckter Version tauchte das Projekt später wieder auf, für das dann ein neuer, gültiger Bebauungsplan verabschiedet wurde.

