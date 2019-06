Michendorf

Bei den Ortsvorsteher-Wahlen in der Gemeinde Michendorf ist es zu Wachablösungen gekommen. Den spektakulärsten Wechsel gibt es im Ortsteil Michendorf. Dort löst ein Newcomer den langjährigen Ortsvorsteher Hartmut Besch ( FDP) ab. Neuer Ortsvorsteher ist Mathias Walter-Hubberten vom Bündnis für Michendorf (BFM). Der 41-Jährige setzte sich am Dienstagabend im Ortsbeirat mit fünf zu vier Stimmen gegen Hartmut Besch durch, der in Nachwendezeiten seit 1993 die Ortsgeschicke gelenkt hat.

Ein Ziel ist, „zu einem gemeinsamen Miteinander im Ortsbeirat zu finden“, sagte der neue Mann an der Spitze. „Wir sind vom Bürger beauftragt, Probleme zu lösen. Die Zeit ist zu schade, um sich zu zanken“, so Walter-Hubberten. Er wolle neue Impulse im Ort setzen und zugleich an das anknüpfen, was bisher schon gut und vernünftig war. Für Gespräche zeigt er sich in alle Richtungen offen. Das Angebot richtet sich ausdrücklich auch an Hartmut Besch. „Ich würde mich freuen, wenn wir miteinander reden und zusammenarbeiten könnten“, sagte Walter-Hubberten, der hinzufügte: „Ich finde die Mischung im Ortsbeirat aus erfahrenen Leuten und neuen Gesichtern gut.“

Bündnis ist im Ortsbeirat Michendorf klar stärkste Kraft

Der Diplom-Sportwissenschaftler war in den Ortsbeirat nachgerückt, nachdem Claudia Nowka, Klaus Rösler und Eckhard Reinkensmeier vom Bündnis für Michendorf ihre Mandate zugunsten des Mandats in der Gemeindevertretung nicht angenommen hatten. „Wir wollten nicht, das Doppelmandate wahrgenommen werden“, sagte Walter-Hubberten. Claudia Nowka, die in der Gemeindevertretung BFM-Fraktionsvorsitzende ist, sagte: „Wir sind als Team angetreten und haben drei Sitze im Ortsbeirat bekommen.“ Die fast 37 Prozent der Stimmen für das Bündnis für Michendorf, das damit bei der Ortsbeiratswahl klar stärkste Kraft worden ist, „haben wir auch als Auftrag gesehen, den Ortsvorsteher zu stellen“, sagte sie. Mathias Walter-Hubberten „war unser Angebot“, das der Ortsbeirat dann mehrheitlich angenommen hat.

Wechsel an der Spitze in Fresdorf und Wildenbruch

Einen Wechsel an der Spitze gibt es auch in Fresdorf und Wildenbruch. Dort hatten sich die bisherigen Ortsvorsteher Sebastian Häsel (Fresdorf) und Manfred Bellin nicht mehr zur Wahl gestellt. Neuer Ortsbürgermeister in Fresdorf ist Bernd Herrmann (Fresdorfer Interessengemeinschaft). In Wildenbruch hat Günther Schiemann (Grüne) die Geschäfte von Manfred Bellin (FBL) übernommen. Schiemann setzte sich mit drei zu eins Stimmen gegen Andrea Heiser-Reichert ( SPD) durch. Manfred Bellin hatte sich nach fast 30 Jahren aus der Lokalpolitik verabschiedet. Für sein Engagement wurde der Wildenbrucher am Mittwoch mit dem Eintrag ins Goldene Buch der Gemeinde geehrt.

Wildenbruchs langjähriger Ortsvorsteher Manfred Bellin (FBL) war nicht mehr angetreten. Für seine Verdienste wurde er am Mittwoch mit dem Eintrag ins Goldene Buch der Gemeinde Michendorf geehrt Quelle: Dieter Herrmann

In Stücken bleibt Udo Reich (Stückener Bürger) Ortsvorsteher. In Langerwisch ist Wolfgang Kroll (Langerwischer Bürger) einstimmig wiedergewählt worden. Knapp mit fünf zu vier Stimmen hat sich Wilhelmshorsts Ortsvorsteher Gerd Sommerlatte (IGW) gegen Hardy Schulz (Grüne) durchgesetzt. Im Vorfeld der Wahl soll darüber diskutiert worden sein, dass Sommerlatte innerhalb der Legislaturperiode den Staffelstab an Schulz weitergibt. Ob es in Wilhelmshorst vor Ende der Wahlperiode tatsächlich einen Wechsel geben wird, ist zuletzt offen geblieben.

Von Jens Steglich