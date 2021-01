Die Notfallseelsorger in Potsdam-Mittelmark haben so viel zu tun wie noch nie. Die Zahl der Suizid-Einsätze verdoppelte sich 2020 gar. Ob das mit der Corona-Pandemie zu tun hat, darüber will Notfallseelsorgerin Cornelia Jung nicht spekulieren. Sie kennt aber das Geschehen, das sich hinter den Zahlen verbirgt.