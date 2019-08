Michendorf/Nuthetal

Die Versammlung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „ Mittelgraben“ hat das Verfahren zur Abwahl des Verbandsvorstehers Reinhard Mirbach ( CDU) in Gang gesetzt. Wie berichtet, wollte Mirbach, der auch Bürgermeister der Gemeinde Michendorf ist, das Amt niederlegen. Weil ein Rücktritt von dem ehrenamtlichen Posten aus rechtlichen Gründen offenbar nicht einfach so möglich ist, wurde nun ein Abwahlantrag gestellt. Der Beschluss zur Abwahl soll am 2. Oktober auf der Tagesordnung der Verbandsversammlung stehen.

An dem Tag soll auch die Nuthetaler Bürgermeisterin Ute Hustig (Linke) zur neuen Verbandsvorsteherin gewählt werden. „Ich habe mich nach Betrachtung der gesamten Sachlage bereiterklärt, dieses Amt zu übernehmen, wenn Michendorf mitgeht“, sagte sie.

Von Jens Steglich