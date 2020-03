Sie verschenken Stofftaschen gegen ein Versprechen

Michendorf

Diese Stoffe waren früher Röcke, Kopfkissenbezüge, Tischdecken oder Vorhänge. Jetzt sind es Einkaufstaschen und eine Antwort darauf, wie der Einzelne ganz einfach etwas gegen Ressourcenverschwendung und Plastikmüll tun kann. Diese Stofftaschen, die Einweg-Einkaufstüten aus Plastik und Papier unnötig machen, haben Frauen in ihrer Freizeit genäht – Frauen aus Michendorf oder aus Potsdam, die einer Bewegung angehören, die sich „Green Bag Lady“ nennt. Ihre selbst genähten Mehrwegbeutel verschenken sie gegen ein Versprechen. Der Beschenkte muss zusichern, fortan keine Plastikbeutel mehr zu nutzen.

„Die lokale Gruppe in Michendorf und Potsdam hat schon mehr als 3500 Stofftaschen genäht und verschenkt“, sagt Audrey Schneider. Die Wildenbrucherin hat diese und eine deutschlandweite Green-Bag-Lady-Gruppe 2018 ins Leben gerufen. „Wenn viele Leute ein bisschen was machen, passiert viel“, sagt sie. „Weltweit wurden mehr als 100 000 Green-Bag-Lady-Beutel verschenkt.“

Kunstprofessorin aus den USA hat die Bewegung gegründet

Ihren Ursprung hat die Bewegung gegen Plastikbeutel in den USA: Kunstprofessorin Teresa von Hatten-Granath hat sie 2008 gegründet. „Ihr Mann hatte immer die Einkäufe erledigt und jedes Mal ein Haufen Plastiktüten angeschleppt. Bis sie gesagt hat: Das muss aufhören.“ Die Kunstprofessorin fing dann an, Stofftaschen für den Einkauf zu nähen und ihre Studenten sagten zu ihr: „Du bist die Green Bag Lady.“ Die Studenten hatten auch die Idee, das Anliegen weiterzuverbreiten. So entstand ein Netzwerk kreativer Plastikgegner, die der alten Idee vom Mehrwegstoffbeutel zu neuen Ehren verhelfen.

Die Nähteams sind gute Wiederverwerter

Zugleich sind die Nähteams beste Wiederverwerter: Die Einkaufstaschen entstehen eben nicht aus neuen Stoffen, für die Baumwolle, Jute, Bast oder Flachs angebaut werden muss, was Wasser, Energie und Boden kostet. Die Green-Bag-Ladys verwenden gebrauchte, aber gute Stoffe, die sonst auf dem Müll landen oder irgendwo ungenutzt in Schränken herumhängen würden. „Wir haben Partnergeschäfte in Potsdam, Michendorf, Wilhelmshorst und Nuthetal, in denen Stoffspenden abgegeben werden können“, sagt Audrey Schneider. Die Taschen, die daraus entstehen, sind Unikate mit Label und Nummer. „Wir geben besonderen Stofftaschen auch Namen“, erzählt Mitstreiterin Wibke Raue. Es gibt zum Beispiel die buntkarierte Faschingstasche oder auch eine Versace-Tasche.

Gemeinsames Nähen im Bürgerhaus in Wildenbruch. Quelle: privat

Stoffbeutel werden unter anderem für Kita-Kinder genäht oder für den Wilhelmshorster Weihnachtsmarkt. Und in der Michendorfer Gemeindeverwaltung bekommt jeder, der sich einen gelben Sack abholt, eine Green-Bag-Lady-Tasche gratis – „als Denkanstoß“, so Audrey Schneider. Die Plastikgegner treffen sich monatlich zum gemeinsamen Nähen im Bürgerhaus in Wildenbruch. Wer noch nicht nähen kann, bekommt es dort beigebracht. Manche bügeln aber auch oder kochen Kaffee. „Es sind lustige Runden, in denen genäht und geschwatzt wird“, sagt Sandra Böttger.

Auch Männer sind willkommen

Wie ist sie zu einer Green-Bag-Lady geworden? „Ich habe auf Ebay eine Anzeige von Audrey gelesen und Kontakt aufgenommen. Wir haben dann gemerkt: Wir kommen aus demselben Dorf“, erzählt sie. So wurde Wildenbruch in der Region zu einer Hochburg der Bewegung, die nicht allein Frauen vorbehalten ist. „Männer sind auch willkommen“, sagt Audrey Schneider. Ein Mann hat schon gefragt, ob er mitnähen kann. Er will beim nächsten Treffen am 14. März dabei sein.

Nächstes Nähtreffen am 14. März in Wildenbruch Die lokale Green-Bag-Lady-Gruppe arbeitet auch mit der Naturschutzjugend Brandenburg und dem Michendorfer Unternehmernetzwerk FUN zusammen. Stoffe, die man für das Projekt spenden will, können unter anderem in den Potsdamer Läden „Der Rote Faden“ und „Texstile“, in der Sonnen-Apotheke in Nuthetal und in der Klee-Apotheke in Michendorf abgegeben werden. Mitstreiter sind willkommen. Gemeinsam genäht wird im Bürgerhaus Wildenbruch das nächste Mal am 14. März, 10 Uhr. Weitere Termine: am 18. April, 16. Mai, 20. Juni. Anmeldung und Infos: GreenBagLadyGermany@gmail.com

Von Jens Steglich