Wilhelmshorst

Ein Einbrecher ist in der Nacht zu Mittwoch von Hauseigentümern in Wilhelmshorst überrascht worden. Als sie kurz nach Mitternacht heimkehrten, trafen sie den unbekannten Mann in ihren vier Wänden an. Er flüchtete durch ein Fenster zum Garten und verschwand in unbekannte Richtung.

Eine Nahbereichsfahndung der Polizei blieb erfolglos. Der Täter war über ein Kellerfenster eingestiegen und hatte mehrere Räume durchsucht. Zum Diebesgut gab es noch keine Angaben. Die Kripo ermittelt.

Von MAZonline