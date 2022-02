Michendorf

In eine Fleischerei in Michendorf ist eingebrochen worden – genauer: in den Keller der Fleischerei. Die Täter schlugen zwischen Sonntag, 21 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr, zu.

Wie die Polizei mitteilt, fanden die Einbrecher einen Weg ins Untergeschoss des Hauses. Dazu entfernten sie das Boden-Lüftungsgitter über einem Kellerfenster. Ducht den Schacht des Fensters gelangten sie dann ins Innere.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In den Kellerräumen hielten sie Ausschau nach wertintensiven Gegenständen und durchsuchten mehrere Räume. Aber: Nach oben ins Geschäft gingen sie nicht.

Stattdessen stahlen sie nur ein Starthilfekabel aus dem Keller und verschwanden wieder.

Von MAZonline