Michendorf

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls mit Fahrerflucht in Michendorf. Sie fahndet nach einem schwarzen Kleinwagen.

Am 10. März gegen 18.30 Uhr war es in der Straße Am Galgenberg etwa in Höhe der Einmündung der Bergholzer Straße zu dem Unfall gekommen. Nach vorliegenden Erkenntnissen war ein 24-jähriger Leichtkraftradfahrer in Richtung Wilhelmshorst dort unterwegs, als ihm der schwarze Kleinwagen, womöglich ein Fiat, entgegenkam. Plötzlich soll der Pkw in die Fahrbahnmitte ausgeschert sein, der Kradfahrer wicht aus, kam von der Fahrbahn ab und stürzte.

Der junge Mann erlitt beim Sturz Verletzungen am Bein und am Oberkörper. Der Autofahrer, ein älterer, schlanker Mann, hielt an und fragte kurz dem Befinden, fuhr dann aber in Richtung Bergholz-Rehbrücke fort, ohne weitere Personalien zu hinterlassen und sich um den verletzten Mann zu kümmern.

Der Verletzte rief den Rettungsdienst, der ihn in ein Krankenhaus brachte. Die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Brandenburg führt derzeit die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 03381/56 00 oder an die Internetwache.

