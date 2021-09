Michendorf

In der Gemeinde Michendorf wird am Samstag eine neue Tradition begründet. Gefeiert wird das erste Apfelfest der Kommune. Es findet von 14 bis 22 Uhr im Ortsteil Wildenbruch in der Dorfstraße und in der Kunersdorfer Straße statt und hat nicht nur für Apfelfreunde eine Menge zu bieten. Vieles, aber nicht alles dreht sich um den Apfel, der gleich kurz nach der Eröffnung um 14 Uhr das erste Mal in den Mittelpunkt rückt – beim Apfelwettstreit, zu dem auch Bürgermeisterin Claudia Nowka (BfM) antreten wird.

Buntes Programm auf zwei Bühnen

Besucher erwartet in den acht Feststunden ein buntes Programm auf zwei Bühnen. Auf der Dorfbühne tritt zum Beispiel Schauspielerin und Chansonsängerin Dorit Gäbler auf. Schauspieler Jochen Röhrig liest aus der Erzählung „Der Mann vom Apfelbaum“ von Siegfried Lenz. Außerdem ist der heimische A-Capella-Chor Chorus Vicanorum und Kati von Schwerin mit Gitarrenpop auf der Dorfbühne zu erleben. Und das Ensemble der Kleinen Bühne Michendorf spielt das Theaterstück „Der Zankapfel“.

Zaubershow, Rock und Tina-Turner-Double

Die Seebühne des Apfelfestes, auf der Schauspieler Nicolai Tegeler das Programm moderiert, hat unter anderem die Zaubershow von Alexander Riva zu bieten und Coco Fletcher als Tina-Turner-Double inklusive eines Überraschungsgastes aus Stars in Concert. Danach spielt die Band Ramblin’ Men Blues-, Country- und Rockmusik und am späteren Abend gibt es Rock vom Feinsten von Blankfrank.

Lesen Sie auch:

Auf der Festmeile in der Dorf- und Kunersdorfer Straße erwartet Festbesucher 15 Marktstände und Pavillons mit allerlei Produkten wie Wolle, Keramik, Honig, Kerzen und Kulinarisches. Künstler, Handwerker, Vereine, Händler und Gastronomen präsentieren sich entlang der Straße. Auch eine Pomologin ist dabei und beantwortet Fragen rund ums Obst und bei einem Kuchenwettbewerb können die Gäste verschiedene Michendorfer Apfelkuchen ausprobieren und darüber abstimmen, welcher der beste ist.

Andacht kurz vor Festbeginn

Vor dem offiziellen Start des Festes findet gegen 13.45 Uhr auf der Dorfbühne eine Andacht mit Pfarrer Michael Dürschlag von der Evangelischen Kirchengemeinde Michendorf-Wildenbruch statt. Offen ist die Open-Air-Veranstaltung gemäß der aktuellen Corona-Umgangsverordnung für Geimpfte, Genesene und negativ Getestete. Im Eingangsbereich besteht die Möglichkeit, sich testen zu lassen, teilte die Gemeinde mit. Sie ruft dazu auf, vor allem mit Fahrrad zum Fest zu kommen. Es wird extra ein Fahrradparkplatz mit zusätzlichen Radständern auf dem Stellplatz an der Gaststätte „Zur Linde“ eingerichtet.

Von Jens Steglich