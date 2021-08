Das regionale Radwegenetz nimmt Konturen an. Für einen wichtigen Lückenschluss in Saarmund in Richtung Rehbrücke und Potsdam erhält die Gemeinde Nuthetal 391.000 Euro Fördergeld. Ein neuer Radweg verbindet die Kommune jetzt mit Stahnsdorf. Es geht aber nicht an allen Stellen so voran.