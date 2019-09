Reformstau bei der Laubentsorgung

Michendorf/Nuthetal

Der Herbst hat begonnen, das Laub fällt bald von den Bäumen, die bereits vor längerer Zeit angekündigte Reform der Laubentsorgung ist in der Gemeinde Michendorf allerdings immer noch nicht vollzogen. „Den Bürgern wird weiterhin in der Gemeindezeitung aufgetragen, wie sie das Laub von öffentlichen Straßen zu entsorgen haben, als hätte es die Auflagen des Potsdamer Verwaltungsgerichtes vom Oktober 2017 nie gegeben“, kritisiert der Wilhelmshorster Joachim Dyllick. Der frühere Justiziar des Landkreises Potsdam-Mittelmark hatte damals gegen die Straßenreinigungssatzung der Gemeinde geklagt.

Das Gericht hatte es zwar für zulässig erklärt, dass Kommunen Anliegern die Aufgabe übertragen können, Anliegerstraßen zu reinigen. Der Richter verband das aber mit Vorgaben, was nicht zu den Anliegeraufgaben gehört: zum Beispiel die Beseitigung des Laubs. Die Pflicht, Laub im öffentlichen Straßenraum zu entsorgen, ist von der Kommune zu erfüllen, befand das Gericht im Oktober 2017. Das heißt auch: Setzen Kommunen bei der Entsorgung öffentlichen Straßenlaubs weiter auf Laubsäcke, dürften sie eigentlich kein Geld dafür von den Anliegern verlangen.

„Paragraf 3 der Satzung ist nicht rechtskonform“

„In der Gemeinde Michendorf wird alles immer noch so praktiziert wie 2017, als wäre nichts passiert“, sagt Dyllick und stellt klar: „Die Straßenreinigung ist von der Beseitigung des Straßendrecks zu trennen. Letzteres bleibt Aufgabe der Gemeinde und kann nicht auf Anlieger übertragen werden.“ Deshalb hält er den Paragrafen 3 der Michendorfer Satzung, der Art und Umfang der Straßenreinigung regelt und die Beseitigung des öffentlichen Straßenlaubs zur Reinigung durch die Anlieger zählt, für „nicht rechtskonform“.

Den Reformbedarf hatte auch die Gemeindeverwaltung erkannt. Der Versuch, mit Nachbar Nuthetal eine gemeinsame Straßenreinigungssatzung zu erarbeiten, hat bislang indes nicht zum Ziel geführt.

„Es ist nicht schön, aber die optimale Lösung ist noch nicht gefunden. Es sind noch zwei, drei Varianten in der Prüfung“, so Steffi Amelung, Sprecherin der Gemeinde Michendorf. „Wir arbeiten daran, nächstes Jahr spätestens im Frühjahr eine Lösung zu haben und die Satzung dann auf den Weg zu bringen“, sagt sie. Derzeit werde ausgewertet, wie andere Kommunen es handhaben. Eine Variante, das von Anliegern zusammengekehrte Laub mit Laubsaugern zu beseitigen, funktioniere in der Praxis nicht, sobald Wind wehe. Das Aufstellen von Big Bags gilt inzwischen als Favorit. Ungeklärt sei aber noch, wer diese großen Säcke abtransportiert, sagte sie. Für dieses Jahr bleibt deshalb nochmals alles beim Alten: Anlieger können für das Straßenlaub Säcke für 1,50 Euro bei der Gemeinde erwerben. „Die Kommune subventioniert die Säcke, die würden sonst 3,25 Euro kosten“, sagt die Gemeindesprecherin. Sie verweist zudem darauf, dass beim Bauhof das Laub ab 5. Oktober bis 14. Dezember jeden Samstag kostenfrei entgegengenommen wird.

Werder und Teltow lassen das Straßenlaub entsorgen

Dyllick verweist indes auf die rechtskonforme Praxis in den Städten Werder und Teltow, die die Laubentsorgung als ihre Aufgabe wahrnehmen. „Die Satzung in Werder ist von 2004“, sagt Dyllick und zitiert daraus: „Anfallendes Laub von Bäumen im öffentlichen Straßenraum wird im Auftrag der Stadt Werder entsorgt.“

Nuthetal setzt in diesem Jahr auf Container, die in den kleinen Ortsteilen aufgestellt werden, und auf Big Bags in Bergholz-Rehbrücke. Die Entsorgung des Straßenlaubs ist in beiden Fällen für Anlieger kostenfrei, sagt Ordnungsamtsleiter Rainer vom Lehn. Geprüft wurden noch zwei weitere Varianten: Kostenpflichtige Laubsäcke und das Laubabsaugen sind verworfen worden. „Das Absaugen ist eine Gefahr für Igel und Insekten und scheidet deshalb aus“, sagt vom Lehn.

