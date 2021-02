Langerwisch

Für die 400 000 Frühjahrsblüher, denen der Kompost droht, gibt es Hoffnung. Das Rosengut Langerwisch, das wegen der Corona-Pandemie und den Maßnahmen zu deren Eindämmung derzeit nicht öffnen darf, richtet ein Bestellsystem ein, damit Blumenfreunde Stiefmütterchen, Primeln und Co. vorbestellen und abholen können.

Familienunternehmen reagiert damit auf Anfragen und E-Mails

Das Familienunternehmen reagiert damit auf Anfragen und E-Mails, die den Gärtnerei-Betrieb nach einem MAZ-Artikel erreichte. Wie berichtet, bringt die Corona-Zwangspause das Rosengut in ernste Schwierigkeiten. Auf dem Spiel stehen derzeit 400 000 Frühjahrsblüher, die in den Gewächshäusern auf Kunden warten, die nicht kommen dürfen. Erlaubt aber ist, Pflanzen vorzubestellen und abzuholen. Das ermöglicht der Betrieb nun kurzfristig.

„Es ist um jeden Frühjahrsblüher schade, der auf dem Kompost landet“

„Wirtschaftlich wird es nicht viel bringen, weil der Aufwand hoch ist. Aber es ist um jeden Frühjahrsblüher schade, der auf dem Kompost landet“, sagte Rosengut-Geschäftsführer Gerhard Bräutigam. „Wir werden das Bestellsystem heute noch umsetzen, damit die Leute ab dem Wochenende bestellen und ab Montag die Pflanzen abholen können“, sagte Tochter und Mit-Geschäftsführerin Kati Bräutigam am Freitag der MAZ.

Verfügbare Frühjahrsblüher werden fotografiert und die Bilder auf die Homepage des Rosengutes (www.rosengut.de) gestellt. Dort finden Interessenten auch ein Bestellformular, das am Computer ausgefüllt und per E-Mail oder Fax gesendet werden kann. Bestellt werden kann montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr auch telefonisch (033205/466 44) oder zeitunabhängig per E-Mail.

Tenor der Leute: „Wir kämpfen um jede Primel“

Die Bestellung sollte mindestens einen Tag vor dem gewünschten Abholtermin erfolgen. „Die Leute gieren danach, Farbe und etwas lebendiges wie Pflanzen in ihre Wohnungen zu holen“, sagte Kati Bräutigam. Tenor von Anfragen und Mails, die den Betrieb erreichten: „Wir kämpfen um jede Primel.“

Geschäftsführer Gerhard Bräutigam (l.) und Gärtnermeister Holm Wießner in einem der Gewächshäuser, in denen Frühjahrsblüher auf Kunden warten, die nicht kommen dürfen. Quelle: Jens Steglich

Auch die MAZ hatten nach dem Artikel Anfragen erreicht. „Warum bestellen wir nicht telefonisch bei der Gärtnerei Stiefmütterchen, Primeln und Co. und vereinbaren einen Abholtermin. Helfen wir der Gärtnerei beim Überleben, setzen wir der Pandemie etwas entgegen, machen wir es uns zu Hause schön, teilen wir Freude und helfen auch der Natur“, schrieb etwa eine Leserin aus der Gemeinde Schwielowsee.

Rosengut lädt Ministerpräsidenten ein, sich vor Ort ein Bild zu machen

Das Rosengut hat unterdessen Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) eingeladen, damit er sich vor Ort ein Bild von der Situation machen kann. „Wir können nicht verstehen, dass in Supermärkten verstärkt Pflanzen verkauft werden, wir das aber nicht dürfen, obwohl die Kunden bei uns viel mehr Platz hätten“, sagte Gerhard Bräutigam, der auch auf Nordrhein-Westfalen und Hessen verweist, die den Verkauf verderblicher Ware wie Pflanzen in Gärtnerei-Betrieben erlauben.

