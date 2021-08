Langerwisch

Am Priesterweg in Langerwisch heißt es am Samstag wieder: „Rock auf der Streuobstwiese“. Auf der dortigen Streuobstwiese spielt ab 16 Uhr die Berliner Band She’s The Boss. Die musikalische Bandbreite reicht von alten Klassikern von Judas Priest über Nirvana bis zu aktuellen Hits von Bush oder Muse. Zum Konzert laden der Verein Langerwischer Obstgarten in Kooperation mit dem Kulturbund Michendorf ein. Einlass ist am Samstag ab 16 Uhr.

Lesen Sie auch:

Für das leibliche Wohl der Gäste sorgen Mitstreiter des Vereins. Es gibt Leckers vom Grill und gekühlte Getränke. Wegen der Parkplatzsituation vor Ort raten die Veranstalter zur Anreise mit dem Fahrrad.

Von maz-online.de/jst