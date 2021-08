Michendorf

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz kommt am 22. August in die Gemeinde Michendorf. Wie der SPD-Ortsverein mitteilte, wird er an dem Tag ab 16.30 Uhr an einer Radtour durch die Kommune teilnehmen. Sie startet an der Peter-Huchel-Chaussee/Ecke An der Aue in Wilhelmshorst, führt über den Ortsteil Michendorf bis zum Gemeindezentrum in Langerwisch. Bei der Radtour sind kurze Stopps geplant, die auch Gelegenheit zu Gesprächen bieten werden, teilte der Ortsverein.

Bürgerdialog mit dem Wahlkreiskandidaten

Bei der Tour sollen wichtige Themenschwerpunkte in der Gemeinde Michendorf dem Wahlkreis-Kandidaten vorgestellt werden – zum Beispiel die Zukunft des Teltomat-Geländes, die Kita- und Schulsituation in der Gemeinde, das Haus Polygon oder der Konflikt um die geplante Deponie in der Fresdorfer Heide.

Im Gemeindezentrum in Langerwisch findet an dem 22. August ab 18.30 Uhr ein Bürgerdialog mit Scholz statt, der auch um das Direktmandat im Wahlkreis 61 kämpft, zu dem die Gemeinde Michendorf gehört.

