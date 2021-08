Michendorf

Die Gemeinde Michendorf will im Betrugsfall bei der SRS Hausverwaltungs GmbH den Insolvenzverwalter verklagen. Das beschlossen die Gemeindevertreter am Montagabend. Die Kommune will vor Gericht erstreiten, dass die Forderungen der Gemeinde anerkannt werden. Bisher bestreitet der Insolvenzverwalter diese, obwohl der Beschuldigte im SRS-Betrugsfall in einer Protokollerklärung beim Insolvenzgericht eingeräumt hat, Barabhebungen von Kundenkonten vorgenommen zu haben, sagte Kämmerin Kristin Lachmann.

Gesamtschaden von 2,4 Millionen Euro

Die Gemeinde, die damals ihre Wohnungen von der SRS verwalten ließ, hat bei dem Betrugsfall gut 1,5 Millionen Euro verloren. Der frühere kaufmännische Geschäftsführer der SRS soll Konten, die für Kunden geführt wurden, geplündert haben. Auch private Hauseigentümer sind mutmaßlich von ihm geprellt worden. Der Gesamtschaden wurde bislang auf etwa 2,4 Millionen Euro beziffert. Die SRS Hausverwaltung hatte kurz nach Bekanntwerden des Betrugsfalls Insolvenz angemeldet.

Vor Klage ein letzter Einigungsversuch

Dass der Insolvenzverwalter die Forderungen der Gemeinde Michendorf nicht anerkennt, sei nicht nachvollziehbar, sagte Kristin Lachmann. Die Kommune will vor der Klage aber noch einen letzten Versuch unternehmen, sich mit dem Insolvenzverwalter vorgerichtlich zu einigen, sagte sie der MAZ. Das würde Geld sparen. Die Gemeinde rechnet bei einer Klage mit Anwalts- und Gerichtskosten von etwa 47 000 Euro. Die Gemeindevertreter haben ihren Segen gegeben, das Geld dafür einzusetzen.

Auch 30 Jahre später kann Geld eingefordert werden

Die Kämmerin bezeichnete die Chancen als gut, die Anerkennung der Forderungen juristisch gegen den Insolvenzverwalter durchzusetzen. Damit würde sich Michendorf die Möglichkeit bewahren, verlorenes Geld eines Tages doch zurückholen zu können. Laut Kämmerin könnte die Gemeinde auch noch bis zu 30 Jahre nach dem Abschluss eines Strafverfahrens vom Verursacher des Schadens Geld einfordern. Aber um diese Ansprüche überhaupt geltend machen zu können, „brauchen wir die Anerkennung der Forderungen durch den Insolvenzverwalter“, sagte sie.

Mutmaßlicher Betrüger soll Geld verspielt haben

Derzeit gilt der frühere kaufmännischen SRS-Geschäftsführer freilich als vermögenslos. Er soll spielsüchtig gewesen sein. Bei einer Wohnungsdurchsuchung soll er die Ermittler mit den Worten empfangen haben: „Ich habe alles verspielt, es ist nichts mehr da.“ Die Gemeinde hatte im April 2020 nachträglich Forderungen in Höhe von 70 470 Euro zum Insolvenzverfahren angemeldet. So stieg die Gesamtforderung über die Marke von 1,5 Millionen.

70 000 Euro an Nachforderung angemeldet

Bei den gut 70 000 Euro geht es um Geld, das der Beschuldigte von sogenannten Kautionskonten veruntreut hat, die über die Mieter der kommunalen Wohnungen liefen. Die kontoführende Commerzbank hatte der Gemeinde lange keine Auskunft über diese Kautionskonten gegeben. Dadurch wurde dieser Schaden erst später bekannt und die Forderung nachträglich gestellt, die aber vom Insolvenzverwalter genauso bestritten wird.

Lesen Sie auch:

Volker-Gerd Westphal (SPD) nannte es mit Blick auf die Klagekosten bitter, noch einmal Geld aufzuwenden, um die eigenen Rechte wahrzunehmen. Die Gemeinde sollte es aber tun, sagte er. Die große Mehrheit der Gemeindevertretung sah es auch so: mit 17 Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen votierte das Gemeindeparlament für die Klage gegen den Insolvenzverwalter.

Von Jens Steglich