In der Gemeinde Michendorf könnte das superschnelle Internet über Glasfaserkabel bis Ende 2021 Einzug halten. Ein entsprechendes Angebot liegt der Kommune von der Deutschen Glasfaser Wholesale GmbH vor, die sich bundesweit auf die Breitbandversorgung im ländlichen Raum spezialisiert hat.

Glasfaserkabel würden bis ins Haus verlegt

Das Unternehmen mit Sitz in Nordrhein-Westfalen will in der Gemeinde ein Glasfasernetz aufbauen, das nicht an der Grundstücksgrenze endet, sondern bis ins Gebäude verlegt wird. Damit würden die hohen Internet-Geschwindigkeiten beim Kunden ankommen. Kupferkabel, die am Haus liegen, würden die Übertragungsgeschwindigkeiten dann nicht mehr ausbremsen.

Voraussetzung ist der Abschluss eines Kooperationsvertrages

Eine Voraussetzung ist der Abschluss eines Kooperationsvertrags zwischen der Firma und der Gemeinde Michendorf. Die Kommune müsste geeignete Flächen für zwei zentrale Verteilerkästen zur Verfügung stellen und Eingriffe zum Verlegen der Kabel gestatten. Die Firma will Rad- und Fußwege für die Verlegung öffnen.

Gebaut wird, wenn 40 Prozent der Haushalte Vorvertrag abschließen

Hausanschlüsse werden über Bohrungen kostenfrei verlegt, die Vorgärten blieben unberührt, sagte Michael Kölling von der Deutschen Glasfaser. Der flächendeckende Glasfaser-Ausbau erfolgt aber erst, wenn mindestens 40 Prozent der Haushalte und Gewerbetreibenden einen Vorvertrag zur Herstellung eines Glasfaseranschlusses abschließen.

Gemeinde will Fresdorf und Stücken unbedingt dabei haben

Der besagte Kooperationsvertrag mit der Kommune liegt bereits vor, die Gemeinde sieht aber Änderungsbedarf. „Wir werden darauf drängen, dass Fresdorf und Stücken mit dabei sind“, sagte Bürgermeisterin Claudia Nowka (BfM). Die beiden Dörfer fanden sich noch nicht auf der Liste der Anschlussgebiete, die das Unternehmen vorgelegt hat.

Glasfasernetz wichtig für Entwicklung der Gemeinde

Die Bürgermeisterin informierte auch darüber, dass nach dem Angebot der Deutschen Glasfaser sich die Firma DNS-Net gemeldet und mitgeteilt habe, sie könne den Glasfaserrausbau auch anbieten. „Wir wollen, dass alle Bürger an das Glasfasernetz angeschlossen werden können. Von wem, ist erst einmal egal. Bislang liegt aber nur von der Deutschen Glasfaser ein schriftliches Angebot vor“, sagte sie.

Das Glasfasernetz sei für die Entwicklung der Gemeinde als Wohn- und Gewerbestandort von großer Bedeutung. „Wenn Homeoffice immer wichtiger wird, brauchen wir die technischen Voraussetzungen dafür“, so Michendorfs Bürgermeisterin.

Nachbargemeinde Nuthetal hat bereits beschlossen, einen Kooperationsvertrag mit der Deutschen Glasfaser GmbH abzuschließen.

