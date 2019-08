Michendorf

„Welche Klasse bis du denn?“ Wer am frühen Montagmorgen an der Michendorfer Grundschule antworten konnte „1. Klasse“, der hatte zum Schulbeginn sozusagen den Jackpot gewonnen. Von gestandenen Polizisten gab es für die Schulanfänger zum Start ins neue Leben unter anderem ein rotes Käppi, eine leuchtend gelbe Weste, damit sie künftig in der Früh weithin sichtbar sind, oder auch eine Verkehrsfibel, in der Käpt’n Blaubart Regeln im Straßenverkehr erklärt. Für alle Grundschüler und deren Eltern hatten die Polizisten obendrein noch viele gute Ratschläge parat, wie man sicher zur Schule kommt.

Klassischer Elternfehler: Bis vors Schultor fahren

Bei der Schulwegkontrolle am Michendorfer Meisenweg standen nützliche Geschenke, Aufklärung und das Gespräch im Vordergrund. Strafzettel wurden auch an die Erwachsenen keine verteilt. Selbst wenn die Ordnungshüter um Polizeihauptkommissarin Peggy Wölk etwas strenger hingeschaut hätten, wäre es schwer gewesen, Verkehrssünder auszumachen. Man könnte auch sagen: Selbst die Eltern verhielten sich zum Schulanfang in Michendorf richtig, um nicht zu sagen: vorbildlich.

„Positiv war heute wirklich: Die Eltern haben ihre Autos im Umfeld geparkt und sind dann mit ihren Kindern zur Schule gelaufen“, bilanziert Peggy Wölk nach der einstündigen Kontrolle. „Das Typische vor Schulen, dass Eltern mit Auto direkt vor der Schule halten und ihre Kinder schnell mal wegbringen oder aussteigen lassen, hat nicht stattgefunden. Das ist auch den Lehrern heute aufgefallen“, sagt sie. Viele Eltern kamen ganz ohne Auto „und sind stattdessen zu Fuß mit ihren Kindern gemeinsam den Schulweg gegangen“.

Fahrradkontrolle zum Schulstart an der Grundschule Michendorf. Quelle: Jens Steglich

Die Polizeihauptkommissarin hat es in früheren Jahren an anderen Schulen schon anders erlebt. Geschwindigkeitsüberschreitungen gehörten zu den häufigsten Verstößen, sagt sie. Nicht selten seien es Eltern selbst, die an Schulen zu schnell unterwegs sind. Und die Kurzparker vor Schulen blockieren nicht nur anderen den Weg, „sie behindern auch die Sicht für die Kinder“. Um die Zahl der „Elterntaxis“ und damit die Verkehrsdichte vor Schulen geringer zu halten, raten die Polizisten dort, wo es möglich ist, den Schulbus zu nutzen.

Keine Standpauke, nur gute Ratschläge

Vor der Michendorfer Grundschule tauchten am Montagmorgen gar keine hektischen Eltern mit Autos auf. Wenn sich die älteren Schüler, die schon mit Rad zur Schule fahren, auch noch am Riemen gerissen hätten, wäre dieser erste Tag des neuen Schuljahres verkehrstechnisch fast an den Idealzustand herangekommen. „Wo ist denn die Beleuchtung?“, fragte ein Polizist. Das Mädchen mit einem Rad ohne Licht antwortete ehrlich: „Zuhause!“ Eine Standpauke musste sich zum Schulanfang niemand anhören. Der Polizist erklärte ihr ruhig und freundlich, dass die Lampe immer ans Rad gehört. Und weil an diesem Tag kein Kind schlechte Laune bekommen sollte, kriegte auch sie etwas geschenkt: einen Reflektorstreifen, den sie sich um die Wade schnallen kann.

Fahrradprüfung in der 4. Klasse

„ Autos haben selbst bei Tempo 30 einen Anhalteweg von mindestens 14 Metern“, sagt Marco Fuchs, Leiter des Sachbereichs Prävention in der Polizeiinspektion Brandenburg. „Früh ist die Sicht für Autofahrer oft weniger gut. Wenn das Kind aber so ein Reflektorband am Bein hat, ist es schon ab etwa 150 Metern Entfernung zu sehen“, fügt er hinzu. Kollegin Peggy Wölk rät Eltern, ihre Kinder in den ersten Jahren noch nicht allein mit dem Rad zur Schule fahren zu lassen. Die Komplexität und die Gefahren des Straßenverkehrs könnten erst ab einem gewissen Alter verarbeitet werden. „Ratsam ist, die Fahrradprüfung, die viele Schulen in der 4. Klasse anbieten, abzuwarten“, sagt sie.

Jüngster Erstklässler läutet den Unterrichtstart ein

Rikus (5) wurde an seinem ersten Tag von den Eltern zur Schule gebracht. „Wir werden unsere Kinder auch in den nächsten Jahren auf dem Schulweg begleiten“, sagt Mina Herzog, die Mutter. Mathe-Fan Rikus bekommt ein rotes Käppi von den Polizisten geschenkt und hat zum Ende der großen Pause auch noch einen großen Auftritt. Als Jüngster der Schule läutete er mit der Glocke das neue Schuljahr ein. Auf die Schule hat er sich aber vor allem deshalb gefreut: „Endlich bin ich bei meinen Brüdern.“ Die Familie ist nun zu dritt in der Schule, die großen Brüder gehen in die dritte und fünfte Klasse.

Diese Woche verstärkte Kontrollen an Schulen Die Polizei wird die ganze erste Schulwoche noch verstärkt Kontrollen an Schulen durchführen. Am ersten Schultag wurden an der Michendorfer Grundschule keine Ordnungswidrigkeiten von Autofahrern festgestellt. Mängel gab es nur an Fahrrädern. Ordnungshüter in der Polizeiinspektion Potsdam zählten am ersten Schultag insgesamt 21 Verstöße. Zwei Autofahrer waren nicht angegurtet, vier Verkehrsteilnehmer achteten nicht ausreichend auf Fußgängerüberwege. Kollegen in der Polizeiinspektion Havelland registrierten 17 Ordnungswidrigkeiten, darunter acht Geschwindigkeitsüberschreitungen an Schulen. Im Bereich Teltow-Fläming registrierte die Polizei 31 Verstöße, in 13 Fällen waren Kinder im Auto nicht oder nicht richtig angeschnallt.

Von Jens Steglich