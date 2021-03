Schwere Datenpanne im Verfahren zur geplanten Deponie in der Fresdorfer Heide

Michendorf

Die wichtige Online-Konsultation im Planfeststellungsverfahren zur geplanten Deponie in der Fresdorfer Heide ist am Montag mit einer schweren Datenpanne gestartet. In den Unterlagen dieser virtuellen Konsultation, die in Corona-Zeiten den Erörterungstermin ersetzt, der in normalen Zeiten in großen Hallen durchgeführt wird, dürfen die Einwendungen normalerweise nur anonymisiert einsehbar sein. Gegen diese Maßgabe ist mehrfach verstoßen worden, so dass Einwendungen konkreten Menschen zuordenbar und einsehbar waren.

„Es ist in der Welt und aus meiner Sicht nicht mehr reparabel“

Betroffen ist unter anderem Sven Schlüfter aus Nuthetal, der in den Unterlagen seine Adresse in Klarschrift entdeckt hat. „Es gibt noch viele andere Fälle, in denen die Einwendungen nicht anonymisiert worden sind“, sagte er und fügte hinzu: „Die Unterlagen sind außerdem vielen zugänglich gemacht worden und einige hatten sie sich längst heruntergeladen. Es ist in der Welt und es ist aus meiner Sicht nicht mehr reparabel.“

Einwendungen mit Name und Anschrift im Netz

Ähnlich sieht das Volker Wiedersberg aus der Gemeinde Michendorf, der in seiner Einwendung seinen Namen mit Anschrift gefunden hat. Einsehbar war das damit auch für den Antragsteller – die Firma BZR, die die umstrittene Deponie in ihrem Kiessandtagebau in der Fresdorfer Heide errichten will. „In den Einwendungen sind sehr persönliche Gründe genannt, warum ich die Errichtung der Deponie ablehne“, sagte Wiedersberg, der für die Grünen in der Michendorfer Gemeindevertretung sitzt. Um seine persönliche Betroffenheit deutlich zu machen, hatte er seine Einwendungen mit dem Satz begonnen: „Ich, Volker Wiedersberg, wohnhaft in...“. Dieser Satz hätte für die Online-Konsultation anonymisiert oder pseudonymisiert werden müssen.

Forderung: Konsultationsverfahren sofort stoppen

Das entscheidende sei gar nicht die veröffentlichte Adresse. „Neben meinem Namen und meiner Anschrift steht aber meine Einwenderidentifikation. Über diese lässt sich in der Datei jedes meiner eingewendeten Argumente finden“, so Wiedersberg. Das Landesamt für Umwelt habe damit seine gesamte Einwendung, die in Verknüpfung mit der Zuordnung zu seiner Person nur dem Landesamt zugänglich sein sollte, „quasi veröffentlicht und auch der Antragstellerin geliefert“. In der Einwendung stehe, „was mich persönlich betrifft, also auch private Dinge wie Freizeitinteressen, Vorlieben und politische Ansichten. Das ist die Grenzüberschreitung“, sagte Wiedersberg. Er spricht von einem groben Datenschutzverstoß und hat den Datenschutzbeauftragten des federführenden Landesumweltamtes aufgefordert, die Veröffentlichung und damit das Konsultationsverfahren sofort zu stoppen.

Landesumweltamt ließ die Dokumente aus dem Netz nehmen

Das Landesamt für Umwelt räumte die Panne am Montag ein. Die Rede ist von einem Kopierfehler der Firma, die im Auftrag der Brandenburger Umweltbehörde die Unterlagen aufbereitet hat. Die Behörde reagierte noch am Montag. „Die Dokumente wurden aus dem Netz genommen. Es sind knapp 900 Seiten, die wir jetzt durchsehen müssen. Wir prüfen alle, um sicher zu gehen. Die Unterlagen bleiben Offline, bis alles durchgeprüft ist“, sagte Thomas Frey, Sprecher des Landesumweltamtes. Welche Auswirkungen das aufs Verfahren hat, „können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen“, so der Sprecher.

Datenpanne könnte Folgen fürs Verfahren haben

Sven Schlüfter, einer der Betroffenen, ist überzeugt, dass die Datenpanne auch Folgen auf das Verfahren haben wird und verweist auf die Fristen der Online-Konsultation. Öffentlich bekannt gemacht wurde, dass sie vom 29. März bis zum 16. April läuft. „Sie haben eine feste Frist, die sie nicht mehr einhalten“, sagte er. Schließlich waren die Unterlagen zur Konsultation nach Bekanntwerden der Panne am ersten Tag nicht mehr abruf- und einsehbar. „Nach meiner Einschätzung müsste die Online-Konsultation noch einmal komplett von vorn gestartet werden“, so der Nuthetaler, der den Fehler als erster entdeckt hat.

Lesen Sie auch:

Im Ringen um Deponie in der Fresdorfer Heide geht es jetzt auch um die Wasserreserven in der Region

Wasserverband lehnt geplante Deponie in der Fresdorfer Heide ab

Heide statt Halde

Fest steht bereits: Die Datenpanne beschert dem Landesumweltamt eine Menge zusätzlicher Arbeit, die über das angekündigte Prüfen der fast 900 Seiten Einwendungsmaterial hinausgehen dürfte. Wiedersberg hat das Landesumweltamt auch aufgefordert, den Verstoß rückgängig zu machen. Er verlangt, dass alle, die diese Unterlagen mit Klarnamen und Adressen bereits heruntergeladen hatte, ausfindig gemacht und angeschrieben werden, um sie aufzufordern, die sensibeln Daten zu löschen.

Online-Konsultation wegen Corona-Pandemie Die Online-Konsultation soll im Planfeststellungsverfahren den Erörterungstermin ersetzen. Begründet wird das mit dem Infektionsrisiko in der Corona-Pandemie. Die Bürgerinitiative „Depo-Nie“, die gegen die geplante Deponie kämpft, kritisiert die Online-Version, weil dieser Höhepunkt des Beteiligungsverfahrens damit „ohne Austausch vorm Computer im Homeoffice“ über die Bühne geht, so René Odenthal von der BI. Zudem würde durch das komplizierte Online-Verfahren ein größerer Teil der Einwender faktisch ausgeschlossen, sagte BI-Mitstreiter Hartmut Koschny. Das Landesumweltamt verweist auf das Plansicherungsgesetz, das der Gesetzgeber im Mai 2020 erließ, um auch in Pandemiezeiten Genehmigungsverfahren mit Hilfe von Online-Konsultationen durchführen zu können.

Von Jens Steglich