Seddiner See

CDU-Bundestagsabgeordnete Saskia Ludwig will sich für die Gewährung von Fördermittel zur Finanzierung von Projekten einsetzen, die dem schrumpfenden Seddiner See helfen sollen. In einer Mitteilung verwies sie auf eine Initiative der Michendorfer CDU, einen See-Ausschuss zu bilden, dem unter anderem Vertreter der Gemeinden Seddiner See, Michendorf und der Zweckverbände Mittelgraben und Nieplitz angehören sollen.

Lesen Sie auch:

Anzeige

Wie der Seddiner See gerettet werden soll

Dramatischer Wassermangel: Ein Fischer verliert seinen See

Ein gemeinsamer See-Ausschuss sei das richtige Forum für das Projekt. „Um es aber sachgerecht umsetzen zu können, ist eine gesicherte Finanzierung Voraussetzung. Hierfür kommen eine Vielzahl von Förderprogrammen in Betracht“, sagte Ludwig.

CDU : Planung für Wasserwerk in Wilhelmshorst wieder aufnehmen

In dem Vorstoß der Michendorfer CDU wird unter anderem auch angeregt, die Planungen für ein neues Wasserwerk in Wilhelmshorst wieder aufzunehmen, um die beiden Wasserwerke in Wildenbruch zu entlasten, die Wasser im Einzugsgebiet des Seddiner Sees fördern. Zudem soll die „Abwasserstrategie für Bergheide, Heidekrug und Am Golfplatz überarbeitet werden, um verbrauchtes Trinkwasser in der Region zu belassen“, heißt es in dem Antrag, der jetzt in den Ausschüssen beraten wird.

Von Jens Steglich