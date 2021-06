Spargelkurier in Michendorf ausgeraubt

Michendorf

Zeugen meldeten am Montagabend einen Raubüberfall an einem Michendorfer Spargelstand. Ein Spargelkurier war zuvor an einen seiner Verkaufsstände herangefahren, um dort Kassenschluss zu machen. In diesem Moment sprangen zwei unbekannte Männer aus einem nahe gelegenen Gebüsch mit einem Messer lautstark die Herausgabe von Geld gefordert haben. Dabei habe dann einer der Täter sowohl den Kurierfahrer, als auch den Spargelstandverkäufer in den Verkaufsraum gedrängt, bevor die Täter kurz darauf zu Fuß in unbekannte Richtung flüchteten.

Auch das Geld des Transporters entwendet

Anschließend bemerkte der Kurierfahrer, dass sich der andere Täter offenbar in der Zwischenzeit Zutritt zum Fahrzeug verschaffte und dort offenbar eine festverbaute Geldkassette aufbrach. Daraus entwendete der Täter dann die Tageseinnahmen anderer Spargelverkaufsstände in Höhe von mehreren Hundert Euro. Die Polizei hat umgehend mit mehreren Einsatzkräften im Nahbereich nach den Tätern gefahndet. Auch ein Fährtenhund kam dabei zum Einsatz. Gegen 22 Uhr musste abgebrochen werden.

Die Täter wurden dabei nicht mehr aufgegriffen. Personenbeschreibung der Täter: Die beiden dunkelhäutigen Männer wurden als etwa 40-jährige Personen mit normaler und sehr dünner Statur beschrieben. Sie sollen etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß sein und könnten aus dem nordafrikanischen Raum stammen. Sie sprachen einen Mix aus gebrochenem Deutsch und Englisch. Einer der Täter war mit einem schwarzem Basecap, einem rotkarierten Hemd und einem darunter getragenen dunklen T-Shirt bekleidet.

