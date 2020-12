Michendorf

Die Papenburg AG baut ihr Containerdorf auf dem Teltomat-Gelände in Michendorf erst einmal ab. Der vorübergehende Rückzug von dem Areal, auf dem Michendorfs neues Ortszentrum entstehen soll, wird auch als ein Signal gewertet, nachdem es mit der Gemeinde zu einem Konflikt um Bauhöhen gekommen ist. Die Container, in denen Bautrupp und Bauleitung untergebracht waren, sollen am Donnerstag abgebaut werden. „Wir können erst einmal nicht weiter bauen, wenn wir nicht wissen, was wir bauen dürfen“, so Stefan Brunsch, Niederlassungsleiter der Papenburg AG in Halle ( Saale). „Wir wollen gern mit der Gemeinde reden, befürchten aber, dass sich der Konflikt nicht so schnell lösen wird“, sagte er. Von der Gemeinde habe man zuletzt wenig Rückkopplung gespürt.

Neue Gespräche sind für Januar verabredet

Neue Gespräche zwischen Papenburg AG und Kommune sind für den Januar verabredet. „Wir hoffen auf eine Lösung“, so Brunsch. Er machte aber keinen Hehl daraus, dass die Papenburg AG in der strittigen Frage der Ausgestaltung der Dachgeschosse in Gebäuden mit vier Etagen kaum Spielräume sieht. „Wir werden die Maximal-Geschossigkeit ausnutzen müssen, sonst geht es wirtschaftlich nicht. Wir machen dabei nichts anderes, als der B-Plan zulässt“, so Brunsch. Es gehe wirtschaftlich nicht, „wenn man auch das Ziel einhalten soll, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen“. Ansonsten wären es weniger Wohnungen, „die aber teurer sind“.

Im Streit geht es um die Ausgestaltung der Dachgeschosse

Im Streit geht es um die Ausgestaltung der Dachgeschosse bei Häusern, die viergeschossig gebaut werden können. Die Papenburg AG will die Dachgeschosse mit einem Kniestock von hohen 2,55 Meter ausführen, um voll ausgebildete Wohnungen unterzubringen. Eine Mehrheit der Gemeindevertreter lehnt das ab und sieht die maximale Bauhöhe überschritten, mit der sie leben könnten.

„Wir brauchen einen guten Mittelweg“

CDU-Fraktionschefin Marion Baltzer ruft die Gemeindevertreter zum Sachdialog auf, um das Projekt nicht zu gefährden. „Die Papenburg AG ist uns bei Gestaltungs- und der Stellplatzfragen bereits entgegengekommen. Sie bietet etwa an, eine Tiefgarage zu bauen, um weitere Parkplätze zu schaffen“, sagte sie.

„Ich habe der Papenburg AG signalisiert, dass wir im Gespräch bleiben wollen und es allen wichtig ist, dass die Ortsmitte weiter entwickelt wird“, sagte Bürgermeisterin Claudia Nowka (BfM). Es gebe aber auch die Furcht, die Ortsmitte sehe am Ende aus wie ein Vorort von Berlin. „Wir brauchen einen guten Mittelweg, aber es wird schwer.“

Von Jens Steglich