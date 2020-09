Stücken

Eigentlich wollten sie das Kreis-Erntefest in Stücken feiern und dies gleich mit dem Schnapszahl-Jubiläum des Blasorchesters verbinden. Das Erntefest muss wegen Corona ausfallen. Der 55. Geburtstag von Stückens berühmten Blasorchester wird aber gefeiert – im kleineren Rahmen und unter Einhaltung aller Regeln, die in diesen Zeiten gelten. Los geht es Samstag ab 19.30 Uhr in der Halle im Wohngebiet am Weinberg – mit dem Blasorchester Stücken und Rene Beschnitt, dem früheren Chef der Nieplitztaler Musikanten. Die Teilnehmerzahl ist auf 110 begrenzt, Restkarten gibt es an der Abendkasse.

Sonntag steigt das traditionelle Blasmusikfest

Am Sonntag steigt ab 14 Uhr im Gutspark an der frischen Luft dann das traditionelle Blasmusikfest, für das es Karten an der Tageskasse gibt. Es spielen die Berstetaler Musikanten, Rene Beschnitt und Stückens Blasorchester. „Leider können wir nicht so ausgelassen wie in den letzten Jahren feiern, aber wir glauben, es ist Zeit, nach vorn zu schauen und mit kleinen Schritten das kulturelle Leben in Stücken wieder zu erwecken“, sagte Andreas Block vom Blasorchester.

Von Jens Steglich