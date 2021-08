Michendorf

Besucher, die zum Tag des offenen Ateliers das Tor zum Ebereschenweg 34 in Wilhelmshorst öffnen und eintreten, werden vor einem reich gedeckten Tisch stehen. Es gibt Fisch, Käse, Salami, Ente und Weintrauben. Ein prachtvoller Stuhl steht auch bereit, um Platz zu nehmen – an der „Tafel des Kurfürsten“. Nur Reinbeißen in die Kostbarkeiten sollte der Gast besser nicht. Erschaffen haben die „Tafel des Kurfürsten“ fünf Künstler aus dem Kunstverein Michendorf. Es ist eine Kreation aus vielen Einzelstücken. Die Speisen auf dem Tisch sehen zum Reinbeißen schön aus, würden aber schwer im Magen liegen – sie sind aus Holz gefertigt, genauso wie Teller und Besteck.

Der Tafelgast bekommt ein Foto

Es lohnt sich trotzdem, Platz zu nehmen. Wer sich an die Tafel setzt, erhält ein Andenken. „Wir fotografieren den Tafelgast“, sagt Bernhard Ehrentraut, Vorsitzender des Kunstvereins Michendorf. Fürs Foto bekommt der Gast noch ein Zepter in die Hand. „Das Bild schicken wir per E-Mail nach Hause.“

Lesen Sie auch:

Die Idee zu dem Werk hatte der Wilhelmshorster Künstler Horst Halling, der zum Tag des offenen Ateliers am Samstag von 14 bis 19 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr Besucher empfängt. Am Gemeinschaftsprojekt des Kunstvereins haben er, Anette und Alexander Meixner, Annelie Dessombes und Lars Günther gearbeitet.

Werk hat historischen Hintergrund

Die „Tafel des Kurfürsten“ ist keine fixe Idee, sie hat einen historischen Hintergrund. Horst Halling kennt die Geschichte, die vor 338 Jahren begann. Er hat sie in einem Heft über Nattwerder, einem Ort im Nordwesten Potsdams, auf besondere Weise festgehalten und ihr den Titel gegeben: Die große Reise! In Form von Tuschezeichnungen und Texten erzählt Halling die Reise, die Schweizer Bauern einst nach Potsdam und an die Tafel des Kurfürsten führte.

Wie Schweizer Bauern nach Potsdam kamen

Wir schreiben das Jahr 1683: Die Mark Brandenburg ist nach dem Dreißigjährigen Krieg entvölkert und Kurfürst Friedrich Wilhelm versucht das zu ändern. Er wendet sich hilfesuchend an die Stadtväter von Bern (Schweiz), ob sie nicht erfahrene Leute aus der Landwirtschaft schicken könnten. So machen sich Schweizer Bauern aus dem Emmental auf den Weg in die Mark. „Die Schweizer, vorsichtig wie sie sind, haben aber erst einmal einen vorgeschickt, der sich alles anschaute“, erzählt Halling, dem persönliche Erlebnisse mit dem Emmental verbinden. Der Wilhelmshorster ging dort als Kind zur Schule.

Kurfürst lud die Bauern an seine Tafel ein

Die Bauern aus dem Emmental kamen vor fast 340 Jahren per Schiff in die Mark und gründeten das Schweizer Kolonistendorf Nattwerder. Die Schiffsreise, die der Kurfürst bezahlte, führte sie über Aare und Rhein zunächst zur Nordsee. „Bei der Fahrt über die Nordsee sind sie seekrank geworden“, erzählt Halling, der gebürtige Österreicher, der seit 2006 in Wilhelmshorst lebt. Er hat mit Tusche auch festgehalten, wie die Schweizer Bauern in Hamburg, die nächste Station auf der Reise, das erste Mal einen dunkelhäutigen Menschen sehen. Über Elbe, Havel und Wublitz ging es weiter bis Nattwerder. Nach der Ansiedlung dort fuhren die Schweizer nach Potsdam zum Einkaufen, was der Kurfürst erfuhr und sie an seine Tafel einlud.

Werk ist zum Michendorfer Apfelfest zu sehen

Die Künstler, die nun die Tafel zum Kunstwerk machen, werden im Ebereschenweg 34 vor Ort sein. Ihr Werk ist keines für einen Tag. Die „Tafel des Kurfürsten“ soll auch zu anderen Veranstaltungen zu sehen sein. Aufgestellt wird sie das nächste Mal am 18. September, wenn die Gemeinde Michendorf ihr erstes Apfelfest feiert. Die Kommune, die das Fest dauerhaft etablieren will, hat das Kunstprojekt gefördert.

Teilnehmende Ateliers im Potsdamer Umland Nachdem im Frühling die Türen pandemiebedingt geschlossen blieben, öffnen nun am 21. und 22. August Künstler ihre Ateliers für Besucher. Am Tag des offenen Ateliers nehmen im Kreis mehr als 100 Künstler in 61 Ateliers teil. Hier eine Auswahl: Beelitz- Heilstätten: Leonore Mergner, An der Heilstättenbahn 2, Sa 14 – 19 Uhr | So 11 – 18 Uhr; Frederick Poppe, Str. nach Fichtenwalde 15c, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr. Beelitz/GT Kanin: Maxi Weber, „Kleine Kunstscheune Kanin“, Dorfplatz 4, Sa 13-18 Uhr | So 13-18 Uhr. Beelitz/OT Reesdorf: Remise Reesdorf, Gert Schlarbaum, Reesdorfer Dorfstr.,Sa 13-18 Uhr | So 13-18 Uhr. Beelitz/OT Wittbrietzen: Adam, Anna, Wittbrietzener Dorfplatz 11, Sa 14-19 Uhr | So 13-18 Uhr. Kleinmachnow: Julia u. Rainer Ehrt, Thälmann-Str. 64, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr. Andrea Grote, Waldwinkel 4, So 12-18 Uhr. Corinne Holthuizen-Habermann, Förster-Funke-Allee 18, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr. Beate Lein-Kunz, Tucholskyhöhe 4, So 11-18 Uhr. Angela Wichmann-Ulbrich, Zehlendorfer Damm 49, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr. Michendorf/ OT Langerwisch: Sabine Breithor, Neu-Langerwisch 14, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr. Andrea Gehler, Thomas Kleinschmidt, Neu-Langerwisch 39, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr. Kerstin Weßlau, Rembrandtstraße 14, So 11-18 Uhr. Michendorf/ OT Wildenbruch: Gabriele Hiller, Art Finess, Potsdamer Allee 3, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr. Susanne u. Thomas Schröder, Potsdamer Allee 24, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr. Michendorf/ OT Wilhelmshorst: Tina Brauckmann, Rosenweg 8,Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr. Constanze Conradt, Föhrenhang 17, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr. Kornelia Gantze-Halling, Horst Halling, Ebereschenweg 34, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr. Kittelmann, Hans-Ulrich, Heideweg 35, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr. Reinhard Pieritz, Ebereschenweg 8, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr. Nuthetal/OT Bergholz-Rehbrücke: Aßhauer, Birgitta, Andersenweg 1c, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr. Corinna Dahme, Schinkelstraße 5, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr. Rolf Janssen, Schlüterstraße 47, Sa + So 11-18 Uhr. Nuthetal/OT Saarmund: Puschmann, Werner Paul, Alleestraße 6, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr. Schwielowsee/OT Caputh: Christine Lindemann, Krughof 18, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr. Siegrid Müller-Holtz, Atelier Pro Arte, Weinbergstraße 20, Atelier Ralf Wilhelm Schmidt, Straße der Einheit 91, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr. Melanie Haape, Schlossgalerie, Krughof 38, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr. Barbara Lamla & Ina Tessnow, Schmerberger Weg 8, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr. Schwielowsee/OT Ferch: Micky Focke und Chris Hinze, Seewiese (vor Seeweg 8), Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr. Rödel, Wieland im Naturgarten bei Fam. Willgeroth, Mühlengrund 4, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr. Waldgalerie Ferch, Marcel Krüßmann, Mühlengrund 1a, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr. Schwielowsee/OT Geltow: Dorothea Neumann, Am Wasser 12, So 11-18 Uhr. Sabine Braun & Siegfried, Gwosdz, Atelier Pinselinsel, Fontanering 8, Sa + So 11-18 Uhr. Stahnsdorf: Nicole Fritzsche-Brandt, Schreyerstraße 3, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr. Ulrike Seide, Atelier „Kunstseide“, Parkallee 30, Sa 11-18 Uhr. Ilona Kuckert und Wolfgang Enke, Waltraudstraße 20, Sa 14-19 Uhr Pamela Henning-Salomone, Sissy Walldorf, Kirchstraße 5, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr. Gudrun Angelika Hoffmann, Wilhelm-Külz-Straße 70, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr. Teltow: Hans-Jürgen Brauer, Potsdamer Straße 75, So 11-18 Uhr. Sue Hayward, Oskar-Pollner-Straße 13, So 11-18 Uhr. Guido Gerd Jülich, Ritterstraße 27, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr. Frauke Schmidt-Theilig, Atelier im Mattausch-Haus, Alte Potsdamer Straße 5, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr. Hardy Tasso, Ottawa-Straße 11, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr. Künstlerinnengemeinschaft „blutorangen“, Alte Biomalzfabrik Teltow, Iserstraße 8-10, Haus 16, Aufgang links, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr. Angelika Watteroth, Alsterstraße 8, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr. Werder (Havel): Philipp von Appen, Eisenbahnstraße 32/33, Bildhaueratelier in der Vulkanfiber Fabrik, Adolf-Damaschke-Straße 56/58, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr. Gabriele Karele, Hoher Weg 12, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr. Eckard Roth, Lichthaus am See, Stadtrandsiedlung 12, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr. Wilfried Mix, Fischerstraße 60, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr. Werder/OT Glindow: Keramische Werkstätten Glindow e.V., Dr. Külz-Straße 69, (Eingang über Alpenstraße), Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr. Gudrun Mader und Dietmar Zetzsche, Dorfstraße 40, Sa 14-19 Uhr | So 11-18 Uhr.

Ursprünglich war auch geplant, dass Schauspieler Jochen Röhrig an der Tafel sitzt und aus Schriften des Kurfürsten liest, sagt Ehrentraut. Die Idee ist noch nicht vom Tisch. Zum Tag des offenen Ateliers werden aber erst einmal Besucher für einen Schnappschuss an der Tafel Platz nehmen.

Von Jens Steglich