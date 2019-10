Michendorf

Auf dem früheren Telekom-Gelände am Ortsrand von Michendorf wird vorerst weder ein Wohn- noch ein Gewerbegebiet entstehen. Die Michendorfer Gemeindevertreter beschlossen mit großer Mehrheit (17 Ja-, 3 Nein-Stimmen), eine solche Entwicklung der Fläche „bis auf Weiteres“ nicht zuzulassen. Den Antrag hatten Grüne, FDP, SPD und Bündnis für Michendorf eingebracht. Der Bürgermeister wird darin beauftragt, alle Anträge auf Einleitung eines Bauleitverfahrens abzulehnen, die Änderungen in dem„Sonderbaugebiet S-Tele“ in diese Richtung vorsehen.

Wie berichtet, hat eine Berliner Immobilienfirma einen Teil des bisherigen Telekom-Geländes gekauft und will ein Gewerbe- oder Wohngebiet entwickeln. Dagegen hat sich Widerstand formiert. Im Juli gründete sich eine Bürgerinitiative, die dagegen kämpft, dass die Fläche, die im Wald und in einem Landschaftsschutzgebiet liegt, zusätzlich bebaut wird. Sie will frei werdende Flächen für neuen Wald sichern. „Für uns ist der Beschluss ein wichtiger Meilenstein. Es ist ein überzeugendes Signal an die Michendorfer zum einen und an den Investor zum anderen“, sagte BI-Mitglied Rüdiger Herzog.

Von Jens Steglich