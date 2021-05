Michendorf

Michendorf hat ein Problem. Zumindest seine Fußgänger und Radfahrer, die künftig von einem großen Wohngebiet in die neu entstehende Ortsmitte, Teltomat genannt, gelangen wollen. Die Bahntrasse trennt beide Bereiche voneinander – die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen will etwas tun.

Aussicht auf Fördermittel ausloten

Sie hatte beantragt, die für eine Querung in Form einer Fußgänger- und Radbrücke oder eines Tunnels notwendige Fläche zu sichern. „Es ging uns noch nicht darum, zu diesem Zeitpunkt Geld auszugeben“, sagt Petra van Dorsten, Fraktionsvorsitzende der Grünen, „wir wollten erstmal nur die Grundlage dafür schaffen, damit überhaupt Fördermittel beantragt werden können.“

Viele Gemeindevertreter finden die Idee gut

Den Antrag haben die Grünen mittlerweile allerdings zurückgezogen. „Es zeichnet sich derzeit nicht ab, dass wir eine Mehrheit dafür bekommen“, so van Dorsten weiter, „viele der Gemeindevertreter finden die Idee grundsätzlich gut, haben wir den Eindruck, aber sie sagen, sie sei nicht finanziell realisierbar.“ Van Dorsten und ihre Fraktionskollegen wollen noch nicht aufgeben. Sie werden sich demnächst noch einmal zusammensetzen, on- oder offline, und überlegen, wie es jetzt weitergehen soll.

Leben ins neue Zentrum bringen

„Wir denken, dass es unheimlich wichtig ist, die neue Ortsmitte mit dem großen Wohngebiet auf der anderen Seite der Bahntrasse zu verbinden. Das neue Zentrum kann erst dann zu einer gemeinsamen Mitte werden, wenn es aus allen Richtungen erreichbar ist.“ Es brauche einfach Passanten, um es als funktionierendes Zentrum zu beleben.

Bürgermeisterin: „Es ist eine Vision“

Auch Bürgermeisterin Claudia Nowka (Bündnis für Michendorf) findet die Idee einer Brücke oder Unterführung für Fußgänger und Radfahrer grundsätzlich gut. Schon in ihrem Wahlprogramm hatte sie sie aufgenommen. „Es ist eine Vision, für die wir im Rahmen der Städtebauförderung Gelder beantragt haben, damit wir im Jahr 2022 eine Machbarkeit prüfen können.“ Nowka gibt allerdings zu Bedenken: „Selbst wenn am Ende die Machbarkeit gegeben sein sollte, müssen wir beurteilen, ob das Projekt finanziell möglich ist. Wir haben in unserer Gemeinde viele Infrastrukturmaßnahmen, die wir stemmen müssen.“ Also müsse dann auch beurteilt werden, mit welcher Priorität die Brücke notwendig ist.

„Wer einkaufen möchte, muss auf jeden Fall auf die andere Seite“

Denn: „Im Grunde ist der Umweg, den die Fußgänger und Radfahrer derzeit nehmen müssen, nicht so weit“, sagt Claudia Nowka. Maximal 400 Meter, schätzt sie. „Für ältere Bürger und Menschen mit Behinderung ist das aber natürlich ein Problem. Auch weil der Bahnhof, an dem man die Trasse queren kann, an einer Seite nicht barrierefrei ist.“ Dass in Zukunft, wenn die neue Stadtmitte erst einmal fertiggestellt ist, viele Fußgänger und Radler auf die andere Seite ins neue Gebiet gehen werden, steht außer Frage, denn es gibt oberhalb der Bahnstraße nur einen kleinen Bäcker. „Wer einkaufen möchte, muss auf jeden Fall auf die andere Seite der Bahntrasse“, so Nowka.

Von Annika Jensen