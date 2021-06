Nach dem tragischen Badeunglück eines achtjährigen Jungen ist die Betroffenheit in Michendorf groß. Die Gemeinde senkt ihre Flaggen auf Halbmast. Mitschüler und Lehrer werden von Notfallseelsorgern betreut. Die genauen Umstände des Unglücks sind unklar.

Ein Blumenstrauß am Großen Lienewitzsee in Michendorf erinnert an den verunglückten Jungen. Quelle: Foto: Jens Steglich