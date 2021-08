Seddiner See

Für die Besucher wurde am Wildenbrucher Ufer des Seddiner Sees eine Schnur gespannt, um zu zeigen: So hoch stand das Wasser noch vor acht Jahren. Seither sank es um 1,53 Meter. Der Zufall wollte es, dass kurz zuvor der Seddiner See auf seinen bisherigen Tiefststand aus dem Jahr 2020 gefallen ist. Nach den neuesten Daten des Landesumweltamtes hat der Pegel am 22. August 2021 den historischen Negativwert von 37,67 Meter über Normalnull wieder erreicht. Dabei waren die Voraussetzungen für eine Erholung dieses Jahr gut: Der Winter hatte Schnee, das Frühjahr war wechselhaft und kühler als in Vorjahren und dieser Sommer ist auch in Brandenburg keine Dürreperiode. Den Abwärtstrend konnte das nicht stoppen.

Prognose: See zerfällt „in drei Pfützen“

„Wenn nichts passiert, wird der Seddiner See Mitte dieses Jahrhunderts in drei kleine Pfützen zerfallen sein“, sagte Knut Kaiser vom Geoforschungszentrum Potsdam. Der Wissenschaftler wählte drastische Worte am Wildenbrucher Seeufer, an dem sich am Dienstag der Grünen-Bundestagsfraktionschef Anton Hofreiter über die Problematik informierte.

Lesen Sie auch:

„Problem Nummer eins in Brandenburg ist das fehlende Wasser“, sagte Kaiser. „Die Wissenschaft in Brandenburg befasst sich seit 30 Jahren mit der Thematik, die Politik seit 20 Jahren. Getan hat sich praktisch nichts. Die Situation hat sich verschärft“, so der Wissenschaftler, der für die Mitte des Jahrhunderts auch eine Erwärmung von drei Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit prophezeite, wenn nicht gegengesteuert werde. „Für die nächsten zwei Jahrzehnte ernten wir das, was wir schon in die Luft geschossen haben“, sagte Kaiser. Es gehe jetzt darum, „den Karren abzubremsen, der in Richtung Wand fährt“.

„Seddiner See wird immer mehr zum Flaggschiff“

Für Kaiser stimmt das schonungslose Bild im Großen und im Kleinen – in der Region, wo etwa der Seddiner See exemplarisch für grundwassergespeiste Gewässer zeigt, welche Effekte die Klimaerwärmung im niederschlagsärmeren Brandenburg und im ganzen Nordosten der Republik hat. Das betreffe dort alle, aber nicht alle gleich. Er hielt am Ufer ein leidenschaftliches Plädoyer dafür, Seen mit so einem Symbolgehalt zu retten und riet, sich auf Flaggschiffe zu konzentrieren – die dann auch als Blaupause für andere Fälle dienen, um zu zeigen, wie gegengesteuert werden könnte. „Der Seddiner See wird immer mehr zu so einem Flaggschiff. Auch durch renitente Bürger, die diese Entwicklung nicht mehr hinnehmen wollen“, sagte Kaiser, der hinzufügte: „Der Süden von Potsdam ohne den Seddiner See – das geht nicht.“

Gesamtwasserbilanz gefordert

Der Wissenschaftler forderte eine Gesamtwasserbilanz für das See-Einzugsgebiet. Die bisherige sei veraltet. „Wir müssen Großverbraucher identifizieren. Das sind hier vor allem Forst- und Landwirtschaft, nicht der Golfplatz“, sagte er. Die Wälder in der Umgebung nannte er eine Katastrophe. Kiefernmonokulturen würden so gut wie nichts zur Grundwasserneubildung beitragen. Der Umbau zu Mischwäldern dauert indes seine Zeit. In der Landwirtschaft hält er es für möglich, in fünf Jahren zu einer wassersparenden Landnutzung zu kommen, die Verdunstungsraten gering hält.

Gebrauchtes Wasser landet in Nordsee

Jürgen Wagler, Vorsitzender des Fördervereins Seddiner See, nannte noch einen großen Verbraucher: Menschen, die in der Region leben. Er sprach von etwa 900.000 Kubikmeter Wasser, die in den Gemeinden Seddiner See und Michendorf jährlich dem Einzugsgebiet für die Trinkwasserversorgung entnommen werden, um es nach Gebrauch über Klärwerke und Flüsse in die Nordsee zu transportieren. „Unser Vorschlag ist, dass Wasser in so einer Qualität wieder aufzubereiten, dass wir es unserer Landschaft zurückgeben können“, sagte Wagler. Die Kommunen aber seien mit der Aufgabe überfordert.

Hofreiter: Verursacherfonds bilden, um Kommunen zu helfen

Hofreiter schlug vor, auf der Bundesebene einen Fonds zu bilden, um Kommunen bei der Finanzierung teurer Klärtechnik zu helfen. „Es gibt für Klärwerke die Reinigungsstufe 4, die eine Voraussetzung dafür wäre, geklärtes Wasser vor Ort verrieseln lassen zu können. Die ist nicht ganz preisgünstig.“ Er plädierte dafür, einen Verursacherfonds zu schaffen, in den zum Beispiel die chemische Industrie und die Agrar-Industrie einzahlen und den auch der Bund mit Zuschüssen unterstützt, damit sich Städte und Gemeinden daraus moderne Klärwerkstechnik mit Reinigungsstufe 4 finanzieren können.

Pegelstände des Seddiner Sees Den bisherigen Tiefststand erreichte der Seddiner See im Oktober 2020 nach drei trockenen Sommern mit 37,67 Metern über Normalnull. Nach dem Dürre-Sommer 2018 war der Pegel auf 38,14 Meter über Normallnull und 2019 auf 38,03 gesunken. Trotz wechselhaften Wetters in 2021 fiel der Wasserstand von 37,94 im April auf 37,67 am 22. August – der neueste Wert. Im Sommer 2013 erfolgte das letzte Mal der Überlauf von Wasser aus dem Seddiner in den Kähnsdorfer See – bei einem Pegel von 39,20 Metern über Normalnull.

Das sei aber nur ein Ansatzpunkt unter vielen, sagte er. Problematisch seien vor allem Schwermetalle und Mikroplastik im Wasser, die nicht oder nur schwer abgebaut werden. „Wir müssen an der Quelle ansetzen und dafür sorgen, dass so viel Müll gar nicht erst im Wasser landet“, sagte er. Schadstoffe danach herauszufiltern, sei viel teurer.

Von Jens Steglich