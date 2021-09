Wilhelmshorst

Der Bahnübergang an der Peter-Huchel-Chaussee in Wilhelmshorst ist wegen Gleis- und Asphaltarbeiten in der Zeit vom 13. bis 24. September gesperrt. Betroffen ist der Straßenabschnitt zwischen Michendorfer Weg/An der Bahn und der Albert-Schweitzer-Straße. Der Verkehr wird während der Bauarbeiten über die B 2 umgeleitet. Eine entsprechende Umleitung wird ausgeschildert.

Alternative für Fußgänger und Radfahrer

Fußgänger können den Bereich nach Angaben der Gemeinde beidseitig noch bis zum Bahnübergang passieren. Allerdings sollen sie für die Überquerung der Schienen den Bahnübergang An den Lauben am Bahnhof Wilhelmshorst nutzen, der auf der einen Seite über die Albert-Schweitzer-Straße und auf der anderen Seite der Bahnstrecke über die Straße An der Bahn erreichbar ist. „Alternativ können Radfahrer und Fußgänger auch die Umfahrung über den Michendorfer Weg und An der Umgehungsbahn nutzen“, teilte die Gemeinde mit.

Umleitung für zwei Buslinien

Nach Angaben der Regiobus-Verkehrsgesellschaft werden Busse der Linien 608 und 643 zwischen den Haltestellen Wilhelmshorst/Goetheplatz und Michendorf/Am Wolkenberg über die B2 umgeleitet. Für die Dauer der Umleitung wird ein Pendelverkehr zwischen den Haltestellen Wilhelmshorst/An der Bahn (Ersatzhaltestelle Albert-Schweitzer-Straße/Ecke Peter-Huchel-Chaussee) und Michendorf/Bahnhof über Langerwisch eingerichtet.

Jeweils von Montag bis Freitag in der Zeit von 5 bis 23 Uhr bietet dieser Pendelverkehr an der Haltestelle Michendorf/Bahnhof beziehungsweise Am Wolkenberg Umsteigemöglichkeiten zu den Buslinien X43, 608 und 643.

Vereinzelte Fahrten der Linie 608 und alle Fahrten des 613er Busses sind laut Regiobus von der Baumaßnahme nicht betroffen und dürfen den Bauabschnitt in Wilhelmshorst zeitweise passieren.

Von maz-online/jst