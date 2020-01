Michendorf

Das muss eine gewaltige Sprengung gewesen sein. Mehr als 15 Meter, stellte die Polizei fest, flogen die Trümmerteile umher. Am Samstagmorgen rief ein 76-Jähriger Michendorfer aus Fresdorf die Polizei und meldete den Schaden. Seine Jagdkanzel war vollkommen zerstört worden. Vermutlich gingen die unbekannten Täter am Freitagnachmittag zu Werk.

Nach ersten Untersuchungen am Tatort schließt die Polizei eine vorsätzliche Zerstörung durch ein noch unbekanntes Sprengmittel nicht aus. Sie teilt mit, dass die Ermittlungen zu der Straftat derzeit fortgeführt werden. Die Kriminalpolizei in der Polizeiinspektion Brandenburg an der Havel habe den Fall übernommen. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Brandenburg unter Tel. 033815600.

Von MAZonline