Michendorf

Mit mehreren Verletzten endete am Samstagvormittag ein Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 10 im Bereich des Dreieck Nuthetal in Richtung Hannover. Laut Polizei lenkte ein Mann (47) gegen 9 Uhr seinen Wagen deutlich zu schnell in den beginnenden Baustellenbereich. Als er zudem auf den rechten Fahrstreifen wechselte, erkannte er einen vor sich fahrenden Kleintransporter zu spät – es kam zur Kollision.

Auto schleudert in die Absperrung

Der auffahrende Wagen schleuderte nach rechts in die Absperrung – alle drei Insassen wurden verletzt. Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Der Transporterfahrer (61) blieb unversehrt. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

7500 Euro Gesamtschaden

Für den Rettungseinsatz waren unter anderem mehrere Rettungswagen im Einsatz. Durch die Versorgung der Verletzten und der Unfallaufnahme kam es zu weiteren kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf über 7500 Euro.

