Alles hat angefangen mit einer Frage seiner Tochter Rubi, die merkte, dass etwas nicht stimmt. „Papa, was ist los mit dir?“, fragte sie. Der Vater war von einem Einsatz zurückgekehrt und hatte Bilder gesehen, die er nicht mehr aus dem Kopf bekam. „Ich habe da selbst erfahren, dass es mehr mit einem macht, als man sich vorher eingestehen mag und sich schlimme Bilder einbrennen können“, sagt Martin Jahr, der Papa von Rubi, die heute vier Jahre alt ist und möglicherweise bald weltbekannt sein wird.

Was Farben in uns auslösen

Ihr Name jedenfalls, so viel darf vermutet werden, wird unter Feuerwehrleuten und anderen Einsatzkräften bald in aller Munde sein. Rubi-Glas heißt jetzt eine neuartige Schutzbrille für Einsatzkräfte, die ihr Vater erfunden und nach der Tochter benannt hat. Er ist selbst Feuerwehrmann in Wilhelmshorst, hat Marketingkommunikation studiert und sich intensiv damit befasst, was Farben in uns auslösen.

Die Brille soll die Psyche schützen

Neu an seiner Schutzbrille ist, dass sie nicht den Körper, sondern die Psyche der Männer und Frauen schützen soll, die zu Zugunglücken, Suiziden oder schweren Verkehrsunfällen gerufen werden. Das Prinzip ist einfach und genial: Nach drei Jahren der Tüftelei und der Suche nach Partnern ist der Prototyp einer Brille entwickelt worden, die durch eine spezielle Beschichtung das Rot des Blutes reflektiert, alle anderen Farben und Farbschattierungen aber sichtbar lässt. „Ich kann ja nicht einfach eine Brille aufsetzen und mache die Welt blau. Dann würden Einsatzkräfte auch gelbe Warnschilder nicht mehr erkennen, das geht nicht“, sagt der 34-Jährige.

So etwa wirkt die Brille: Das linke Bild zeigt einen blutenden Menschen ohne den Effekt der Brille, im rechten Bild mit Brillen-Effekt ist die blutrote Farbe schwarz zu sehen. Quelle: privat

Bei seiner Schutzbrille können Feuerwehrleute gelbe Warnschilder oder andere Rotschattierungen etwa von Stoppschildern weiter sehen, nur die Farbe des Blutes wird hinter den Gläsern schwarz.

Blutrot löst im Gehirn die Alarmanlagen aus

Blutrot ist die Farbe, die im Gehirn die Alarmanlagen auslöst. Das ist seit Menschengedenken so und im kollektiven Gedächtnis verankert. „Wer in der Vorzeit blutende Tiere oder andere Menschen sah, die bluteten, nahm an: Hier ist ein Raubtier unterwegs“, sagt Martin Jahr. „Der Filter der Brille ist so gestaltet, dass er ab einer bestimmten Wellenlänge das Licht reflektiert. Alle anderen Farben und auch Schattierungen vor dieser Schwelle werden nicht reflektiert und bleiben sichtbar“, erzählt er.

Krimis im Schwarz-Weiß-TV leichter zu ertragen

Die alarmierende Wirkung des Farbtons, die auch in Studien belegt ist, hat der Feuerwehrmann selbst getestet. „Ich habe 20 Menschen Schwarz-Weiß-Bilder aus einem Film mit einem Schwerverletzten gezeigt und danach in Farbe. Bei den Farbbildern drehten sich 18 von 20 Personen weg“, sagt er. Auch die Groß-Eltern eines Freundes lieferten einen Ansatzpunkt, ohne es zu wissen. Sie berichteten davon, dass sie zu Zeiten des Schwarz-Weiß-Fernsehens Krimis, in denen Blut floss, ohne Probleme anschauen konnten. Als das Farbfernsehen aufkam, änderte sich das.

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Bundeswehr und Technischem Hilfswerk mit der Rubi-Brille. Der Wilhelmshorster Feuerwehrmann Martin Jahr (2.v.l.) hat sie erfunden. Quelle: Privat

Später sah der Tüftler ein Youtube-Video von einem weinenden Menschen, der eine polarisierende Brille für Farbenblinde aufsetzte und damit die Welt das erste Mal in Farbe sah. Für Martin Jahr war dies das Signal, eine Brille mit umgekehrter Wirkung zu entwickeln und eine Beschichtung auf die Brillengläser aufzutragen, die das Blutrot anders darstellt, alle anderen Farben aber sichtbar lässt.

Erfinder lässt Brille weltweit patentieren

„Es gibt weltweit bisher nichts Präventives, das uns schützen kann bei Einsätzen, wo wir es mit zerfledderten Leichen zu tun haben und mit Unfällen, bei denen wir viel Blut sehen“, sagt Martin Jahr. Er hat sich seine Erfindung weltweit patentieren lassen, die Firma Rubi Glas gegründet und Partner gefunden, um die Anti-Trauma-Brille herzustellen. Auch mit einem großen Vertriebspartner aus der Region laufen Gespräche, der nach einer Testphase einsteigen würde.

50 Feuerwehrleute testen Schutzbrille

„Es wird ein Brandenburger Produkt: Die Brillengläser kommen aus Rathenow, die Beschichtung von Dorotek aus Strausberg“, sagt der Erfinder. Jetzt werden zunächst 50 Brillen hergestellt und Ende Februar beginnt die Erprobungsphase in der Praxis. 50 Feuerwehrleute aus Deutschland, Österreich und der Schweiz werden die Rubi-Brille sechs bis zwölf Monate testen.

Nach Zugunglück nahmen sich Ersthelfer das Leben

Der Wilhelmshorster stieß bei seinen Recherchen zu schweren Verkehrsunfällen, Zugunglücken und Suiziden auch auf die psychischen Langzeitschäden, mit denen viele Ersthelfer zu kämpfen haben und die oft lange Therapien für eine Heilung brauchen. Zu den schlimmsten Beispielen zähle das ICE-Unglück 1998 in Eschede. „Eine höhere Zahl der Einsatzkräfte von damals hat die Bilder bis heute nicht wirklich verarbeitet. Einige nahmen sich das Leben“, sagt er.

Tragödien verbergen sich hinter technischen Begriffen

Kurz nach einem Unglück verbergen sich die Tragödien noch hinter technischen Begriffen. Bei Feuerwehrleuten steht dann auf dem Piper: Technische Menschenrettung oder Technische Hilfeleistung (TH) Bahn. Kommt die Meldung TH Bahn, wissen erfahrene Feuerwehrleute, dass sie schlimme Bilder sehen werden – von einem Menschen, der vom Zug überfahren wurde. „Wir denken zu wenig an diejenigen, die diese Bilder psychisch aushalten müssen. Wir haben alle Familien und noch einen anderen Job“, sagt er und fügt hinzu: „Die Rubi-Brille schützt auch die Familie im Hintergrund.“

Anfragen aus Dubai und der Schweiz

Bei seinen Forschungen für die neuartige Schutzbrille galt höchste Geheimhaltungsstufe. Nur in der Familie und zwei Kameraden der Feuerwehr erzählte er zunächst davon. „Ich habe mir nicht einmal getraut, entsprechende Begriffe bei Google einzugeben. Die merken sich, wenn etwas noch nie eingegeben wurde.“

Wer jetzt nach einer Brille sucht, die die Psyche von Einsatzkräften schützen soll, landet auf der Homepage rubi-glas.de. Seither hat der Wilhelmshorster Feuerwehrmann schon Anfragen aus Dubai und vom Katastrophenschutz in der Schweiz erhalten, die seine Rubi-Brille bestellen wollen.

