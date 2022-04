Michendorf

“Was hat Nachhaltigkeit mit unseren Beziehungen zu tun?“ Das ist Thema einer Veranstaltung am Donnerstag, dem 7. April, im Michendorfer Gemeindezentrum „Apfelbaum“. Von 19 bis 21 Uhr geht es „um Nachhaltigkeit und Klimawandel und wo ich als einzelner Mensch dabei stehe“, sagt Sabine Bartels, die den Abend organisiert. Zu Gast ist Physiker Thomas Bruhn.

Der Wandel im Kleinen

Der Forschungsgruppenleiter am IASS-Institut Potsdam ist Mitglied im Präsidium der Deutschen Gesellschaft des Club of Rome. Der Clube of Rome sorgte bereits 1972 mit dem Bericht „Die Grenzen des Wachstums“ für Aufsehen. Bruhn spricht darüber, „wie die ,äußeren’ Herausforderungen unserer Zeit eng zusammenhängen mit bestimmten ,inneren’ Strukturen des menschlichen Seins, mit Grundhaltungen und Denkweisen“. Es geht um die Frage, wie der Wandel im Kleinen ein sinnvoller Baustein sein kann, während die Welt doch aus den Fugen zu geraten scheint.

Lesen Sie auch:

„Wir möchten zu einem Blick auf das größere Ganze unserer Zeit einladen und Mut machen, den eigenen Weg als Teil eines globalen Wandels zu begreifen, indem wir diesen bewusst mitgestalten“, sagt Sabine Bartels. Der Eintritt ist frei, eine Spende ist willkommen.

Von maz-online/jst