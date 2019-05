Michendorf

Jetzt ist es beschlossene Sache: Künftig werden auch heimische Vereine für die Nutzung von Gemeindezentren und Sporthallen in der Gemeinde Michendorf eine Gebühr zahlen. Einen entsprechenden Beschluss fasste am Montagabend nach kontroverser Debatte die Mehrheit des Gemeindeparlamentes.

Die Entgeltordnung tritt am 1. Oktober in Kraft. Auf Antrag der Grünen wurde beschlossen, bereits nach einem Jahr die Auswirkungen zu analysieren und die Gebühren auf den Prüfstand zu stellen. „Vereine können sich in Härtefällen an die Gemeindeverwaltung wenden. Es soll kein Singekreis und kein Seniorencafé ausfallen“, sagte Bürgermeister Reinhard Mirbach ( CDU).

Die Einführung von Gebühren für Vereine, die Gemeindezentren bisher kostenfrei nutzen konnten, ist kein freiwilliger Akt. Die Kommunalaufsicht hatte darauf gedrängt. Weil Michendorf Kredite für die Grundschulerweiterung aufnehmen will, wacht die Aufsichtsbehörde mit über die Gemeindefinanzen und fordert von der Kommune, Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen.

Mehrere Redner machten deutlich, dass sie Gebühren für Vereine ablehnen. Eine Mehrheit stimmte trotzdem zu, um den Beschluss des Haushaltes für 2019 nicht zu gefährden, der danach verabschiedet wurde. Den ersten Etatentwurf hatte die Kommunalaufsicht nicht genehmigt. Zusatzanträge von SPD/Linke und FDP zum Etat lehnte eine Mehrheit ab, darunter mit Stimmenpatt den Vorschlag, den Bau des Kreisverkehrs an der Potsdamer Straße auszusetzen.

Von Jens Steglich