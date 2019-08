Michendorf

So voll hat man den Saal des Michendorfer Gemeindezentrums „Zum Apfelbaum“ nur selten gesehen: Gut 250 Menschen kamen am Donnerstagabend, um das Rededuell zwischen den beiden Kandidaten fürs Bürgermeisteramt, Claudia Nowka (Bündnis für Michendorf) und Martin Kaspar ( SPD), zu verfolgen. Die Stühle im Saal reichten nicht für alle, einige mussten am Rande oder im Gang stehen. In Fragerunden wurden mehrere Themenkomplexe abgearbeitet. Was auffiel: In den meisten Punkten waren die beiden Kandidaten inhaltlich sehr nahe beieinander. In der aktuellen Frage, wie es auf dem früheren Telekom-Gelände am Rande Michendorfs weitergehen soll, sind die Positionen nahezu identisch: Beide lehnen zum jetzigen Zeitpunkt eine Entwicklung zu einem Wohngebiet genauso ab wie ein neues Gewerbegebiet auf der waldreichen Fläche. Eine Berliner Immobilienfirma hat das Gelände gekauft und diese beiden Optionen ins Spiel gebracht.

Wohnbebauung finde derzeit an der Bahnstraße und bald auf dem früheren Teltomat-Gelände statt und für eine Gewerbeansiedlung fehle ihm wegen der problematischen Anbindung des Gebietes die Fantasie, wie das funktionieren soll, sagte Kaspar. „Wichtig ist, dass wir ein Gesamtkonzept entwickeln, um auszuloten, wo wir Ansiedlungsmöglichkeiten haben“, sagte Nowka.

Einig waren sich beide auch darin, dass sie die geplante Deponie im Gebiet der Fresdorfer Heide ablehnen. Beide Bewerber wollen sich dafür einsetzen, dass das Versprechen aus der Vergangenheit, den jetzigen Kiessandtagebau zu renaturieren, eingehalten wird.

Ein ausführlicher Bericht über die Bürgermeisterdebatte folgt im Laufe des Tages.

Von Jens Steglich