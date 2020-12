Ferch/Michendorf

Zusteller der Deutschen Post bewältigen täglich Massen an Briefen und Paketen, deren Mengen wegen des Lockdowns vor Weihnachten noch einmal angestiegen sind. In Ferch und Michendorf seien derzeit immens viele Sendungen aufgelaufen, weshalb nicht auszuschließen sei, dass es in Einzelfällen zu „geringen Verzögerungen“ kommt, wie Sprecherin Anke Blenn auf Nachfrage bestätigt. Eine MAZ-Leserin aus Ferch hat nach eigenen Angaben eine Woche lang auf angekündigte Briefe und eine Zeitschrift gewartet.

Personell sei die Post in dem Bereich der Mittelmark stabil aufgestellt, an Krankheit der Zusteller liegt es also nicht. Im Gegenteil: Die Mitarbeiter würden, wie auch in der ganzen Republik, ihr Bestes geben, um trotz Lockdown Briefe und Pakete zuverlässig zuzustellen, so die Sprecherin weiter. Für die Weihnachtssaison seien in Berlin und Brandenburg 3000 zusätzliche Mitarbeiter in den Zentren und bei der Zustellung eingestellt worden.

Rekordzahlen: „Vollster Einsatz bei der Post“

500.000 Pakete werden hier täglich ausgeliefert, bundesweit sind es an Spitzentagen mehr als elf Millionen und damit 15 Prozent mehr als in der Weihnachtssaison 2019. „Jeder Postmitarbeiter arbeitet derzeit mit vollstem Einsatz, damit alle aktuellen logistischen Herausforderungen trotz Lockdown gemeistert und sowohl Privathaushalte, als auch Krankenhäuser, Behörden etc. täglich mit Post versorgt werden können“, erklärt Anke Blenn. Für die Zusteller sei das unter Corona-Bedingungen eine immense Aufgabe.

Von Luise Fröhlich