Potsdam-Mittelmark

Genauere Daten zu den Delta-Corona-Fällen in Potsdam-Mittelmark gab Brandenburgs Gesundheitsministerium nun auf MAZ-Anfrage bekannt. Demnach wurden am 6. und 7. Juli insgesamt vier Infektionen mit dieser Mutation gemeldet. Drei davon sind der Gemeinde Schwielowsee zugeordnet, einer Michendorf. Eine Person hielt sich zuvor in Spanien auf, bei den anderen Personen hatte es Kontakt mit einem anderen bestätigten Delta-Fall gegeben. Keiner der vier Betroffenen musste bisher im Krankenhaus behandelt werden.

137 Corona-Infektionen mit der Delta-Mutation waren bis gestern Mitternacht im Land Brandenburg bekannt. 35 davon waren durch die Sequenzierung des kompletten Genoms nachgewiesen worden, 102 mittels variantenspezifischer PCR.

Auch zu den Impfdurchbrüchen – also der Zahl der Menschen, die sich mit SARS-CoV-2 infizierten, obwohl sie schon länger als 14 Tage vollständig gegen das Virus geimpft waren – gibt es nun differenzierte Zahlen: In Brandenburg haben sich von bisher 1.031.973 vollständig Geimpften 653 mit Corona angesteckt, das sind 0,05 Prozent. Symptome zeigten 233 von ihnen, also rund ein Drittel. Nur in wenigen Fällen, nämlich 147, gibt es eine Information zur Variante: 127 Mal war es die britische Alpha-Mutation, sechsmal setzte sich Delta durch. In Potsdam-Mittelmark gab es 68 Covid-19-Durchbrüche, 24 davon waren symptomatisch. Bei 15 kennt man die Variante: Zehnmal war es eine Infektion mit der britischen Mutation, für Delta wurde hier noch kein Impfdurchbruch nachgewiesen.

Die Inzidenz sank gestern in Mittelmark auf 2,8, es wurde keine Neuinfektion gemeldet, ein Fall wurde korrigiert.

Von Konstanze Kobel-Höller