Michendorf

Im Michendorfer Gemeindezentrum „Zum Apfelbaum“ öffnet sich am 2. November wieder der Vorhang für Talente aus der Region. Egal ob sie Bühnenerfahrung haben oder nicht – am Samstag können sie ihr Können vor Publikum zeigen. Die Bühne im großen Saal des Gemeindezentrums gehört einen ganzen Nachmittag ihnen.

Bei der inzwischen zwölften Auflage der „Vielfalt der Talente“ erwartet Besucher „eine bunte Palette an Darbietungen“, kündigte Marita Overbeck, Vorsitzende des Kulturbundes Michendorf, an. Der Kulturbund organisiert die Veranstaltung seit zwölf Jahren, um Leuten von hier eine Plattform zu bieten. „Es ist Tanz dabei, Gesang, Schauspiel, Lesungen und viel Musik, und das alles live“, so die Kulturbundchefin. Fest steht bereits jetzt: Dabei sein ist alles, jeder bekommt Applaus. Und der eine oder andere Zuschauer wird wieder erstaunt sagen können: „Was mein Nachbar so alles kann.“ Es sind Menschen von nebenan, die Hauptdarsteller des Nachmittags sein werden, der am Samstag um 15 Uhr beginnt.

Von Jens Steglich