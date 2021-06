Michendorf

In der Gemeinde Michendorf gibt es Überlegungen, in Zukunft Laubentsorgung, Winterdienst und Straßenreinigung komplett in eigener Regie zu erledigen und diese Aufgaben nicht mehr wie bisher an Firmen zu vergeben. „Wenn wir es selbst machen, können wir schneller reagieren und sind flexibler“, sagte Bürgermeisterin Claudia Nowka (BfM). „Wir können den Zeitpunkt für die Laubentsorgung selbst bestimmen und auch, wo das Laub hingebracht wird“, fügte sie hinzu.

Gemeinde zahlt bisher für Winterdienst-Personal, auch wenn der Winter ausfällt

Diese Flexibilität sieht die Gemeindechefin auch beim Winterdienst als Vorteil. „Wir zahlen jetzt ja auch das Risiko mit. Wenn kein Winter ist, bezahlen wir die Firmen für die Vorhaltung der Technik und des Personals.“ Übernimmt diese Aufgaben der Bauhof der Gemeinde, könne das eigene Personal bei einem Ausfall des Winters andere Aufgaben übernehmen – zum Beispiel bauliche Instandsetzungen oder die Pflege von Sickermulden. Der Bauhof müsste für die neuen Aufgaben freilich technisch und personell aufgerüstet werden.

Wirtschaftlichkeit des Projektes wird derzeit untersucht

Bevor die Gemeindevertreter entscheiden, ob umgestellt wird, soll die Frage geklärt werden, ob sich die Kommune das finanziell leisten kann. Derzeit wird an einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gearbeitet. Die Ergebnisse sollen im August im Bauausschuss vorgelegt werden.

Lesen Sie auch:

In einer ersten groben Rechnung wurde kalkuliert, wie viel vier zusätzliche Mitarbeiter für den Bauhof kosten würden – im Jahr etwa 164.000 Euro. Wahrscheinlich werden auch zwei neue Fahrzeuge mit Kehr- und Saugfunktion gebraucht, die genauso für den Winterdienst einsetzbar sind und auch Geld kosten.

Einsparung für bisher extern vergebene Leitungen: etwa 170.000 Euro im Jahr

Die Einsparung für die bisher extern vergebenen Leistungen der Straßenreinigung und des Winterdienstes bezifferte die Gemeindeverwaltung auf jährlich etwa 170.000 Euro. Darüber hinaus würde die Ausschreibung der Leistungen entfallen. Bei dieser Variante stünde zudem mehr Personal zur Verfügung für die Grünflächenpflege und die Bewässerung von Straßenbäumen – Aufgaben, bei denen der Aufwand gestiegen ist.

Die Big Bags zur Laubentsorgung werden nicht wiederverwendet

Die Bürgermeisterin kann sich auch vorstellen, bei der Laubentsorgung perspektivisch aus Gründen der Nachhaltigkeit auf Big Bags zu verzichten. „Diese Big Bags werden nicht wiederverwendet. Das hat mich schon irritiert“, sagte sie. Die Anlieger könnten das Laub auf Haufen zusammenkehren, statt die Plastiksäcke zu verwenden. Der Bauhof käme dann mit einem Fahrzeug und würde die Haufen aufsaugen. „Wir haben dabei im Blick, dass dies tierschonend passieren sollte, um zum Beispiel Igel zu schützen“, so Nowka.

Von Jens Steglich